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Первенец в 47 лет — кто из звезд решился?
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Первенец в 47 лет — кто из звезд решился? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Рассказываем подробности!
На такой шаг решилась актриса и модель Кеня Мур.
Она рассказала о своей беременности во время посещения студии Энди Коэна (радиоведущий — прим.ред.). Она пришла на эфир, посвященный 10-летию выхода сериала «Настоящие домохозяйки Атланты», где Кеня сыграла одну из главных ролей. «В конце этого года мы станем родителями мальчика или девочки», — призналась 47-летняя модель.
Но она не раскрыла подробностей, так как признание было незапланированным. Она подчеркнула, что нервничает по поводу своей первой беременности.
Отцом будущего ребенка стал бизнесмен Марк Дали, за которого Кеня вышла замуж чуть меньше года назад.
Поздравляем счастливую пару!
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