США объявили о продаже Катару системы вооружений для точного поражения целей

Вашингтон, 9 апреля / Синьхуа / — США продадут Катару систему вооружений Advanced Precision Kill Weapon Systems /APKWS/. Об этом стало известно в понедельник.

В соответствии с заявлением, размещенном на официальном сайте Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент одобрил продажу данного типа вооружений на сумму 300 млн долларов.

Агентство заявило, что катарское правительство запросило 5 тыс. комплектов APKWS II Guidance Sections. Также США окажут техническое сопровождение, подготовку персонала, логистику и другие услуги.

В заявлении отмечается, что предполагаемая сделка «поддерживает внешнюю политику и цели в области национальной безопасности США», а также что " Катар является важной силой в поддержании политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива".

По информации, Катар намерен использовать это оружие для модернизации вооруженных сил путем предоставления дополнительных возможностей его новому вертолетному парку AH-64E. —0—