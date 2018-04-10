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США объявили о продаже Катару системы вооружений для точного поражения целей
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США объявили о продаже Катару системы вооружений для точного поражения целей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 9 апреля /Синьхуа/ — США продадут Катару систему вооружений Advanced Precision Kill Weapon Systems /APKWS/. Об этом стало известно в понедельник.
В соответствии с заявлением, размещенном на официальном сайте Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент одобрил продажу данного типа вооружений на сумму 300 млн долларов.
Агентство заявило, что катарское правительство запросило 5 тыс. комплектов APKWS II Guidance Sections. Также США окажут техническое сопровождение, подготовку персонала, логистику и другие услуги.
В заявлении отмечается, что предполагаемая сделка «поддерживает внешнюю политику и цели в области национальной безопасности США», а также что "Катар является важной силой в поддержании политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива".
По информации, Катар намерен использовать это оружие для модернизации вооруженных сил путем предоставления дополнительных возможностей его новому вертолетному парку AH-64E. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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