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О взрывах на реке Иня предупредили новосибирских дачников
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О взрывах на реке Иня предупредили новосибирских дачников 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Во время вскрытия рек, которое ожидается в Новосибирской области в середине апреля, возможно образование заторов льда на отдельных участках и подъем уровней воды. Сейчас под пристальным вниманием спасателей находится река Иня, которая подвержена риску возникновения заторов, создающих подпор воде. В этом месте около реки находятся садовые общества — «Рябинка», «Кедр», «Калинка».
При помощи беспилотника и судна на воздушной подушке специалисты обследуют реку, определят места, где могут возникнуть ледовые заторы, а затем проведут взрывные работы для принудительного разрыхления льда.
«Точное место работ определят после детальной разведки реки на протяжении 10—
20 километров
вверх по течению. Предполагается, что 11 апреля превентивные взрывные работы проведут на реке Иня в трех-четырех местах возможного образования заторов, на отрезке от Новомотково до Плотниково в границах Мошковского и Тогучинского районов. Во время операции будут приняты повышенные меры безопасности», — сообщил старший оперативной группы ГУ МЧС по Новосибирской области майор Игорь Шалаев.
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