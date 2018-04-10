Волгоградцы два месяца спотыкаются о фундамент снесенного «Рустерса»

Ровно два месяца прошло с того дня, как в Центральном районе Волгограда на улице 7-ой Гвардейской рабочие демонтировали многолетний павильон сети быстрого питания «Рустерс». Все это время фундамент остается на месте, а рядом с ним можно наблюдать отсутствие какой-либо пешеходной зоны.

О том, что рядом с дорогой на проспекте Ленина на 7-ой Гвардейской начали сносить серый павильон «Рустерса», V1.ru писал 10 февраля. В тот день рабочие разобрали частично разобрали сооружение. Спустя неделю от торговой точки не было уже ничего, кроме фундамента с торчащей из него арматуры. Прошло два месяца, но картина, по словам местных жителей не изменилась.

— Так и ходим-обходим этот фундамент, — говорит житель Центрального района Петр Афанасьев. — Ничего с начала февраля не сделано. Наверное, снег им мешал, а теперь не знаю даже что. Казалось бы, центр города, людей возят по проспекту Ленина, туристов. И тут такая неухоженность.

По словам пенсионера, отдельно доставляет неудобств отсутсвтие пешеходной дорожки.

— Рядом с «Рустерсом» раньше располагались палатки уличных торговцев, коски, — продолжает горожанин, — так их. Считай, год как уже нет. Но и тротуара на их месте нет. В дождь приходится месить грязь, в гололед скользили по ледяным валунам. Конечно, никто тут не метет и не убирает. А что убирать, если одна грязь вокруг?

Павильон «Рустерса» на 7-о Гвардейской снесли в феврале по распоряжению администрации Центрального района. Постановление было выдано владельцу за несколько месяцев до этого. Одновременно был ликвидирован киоск «Веселый беляшик» на площади Ленина. Там, правда, демонтировать фундамент не понадобилось и территорию в тот же день привели в порядок.