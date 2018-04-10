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Фасады столичных центров госуслуг «Мои документы» получили архитектурную подсветку
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Фасады столичных центров госуслуг «Мои документы» получили архитектурную подсветку 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Световое оформление зданий выполнено в едином стиле.
Архитектурная подсветка появилась на фасадах всех зданий центров госуслуг «Мои документы». Монтаж конструкций проходил в течение нескольких месяцев. Световое оформление выполнено в едином стиле. Оно сделано из ярких фонарей с теплым желтым свечением. Таким образом, по вечерам центры госуслуг будут выделяться на фоне других зданий.
На сегодняшний день на территории столицы расположены свыше 100 офисов «Мои документы», в каждом из которых граждане могут получить порядка 170 государственных услуг, около 97 процентов из которых — без привязки к месту прописки. В начале 2018 года на Пресненской набережной открылся флагманский центр. Помимо стандартных услуг, он предлагает зарегистрировать транспортное средство, получить информацию о задолженностях по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам, распечатать квитанции и оплатить их прямо на месте. Столичные власти планируют в будущем открыть подобные центры «Мои документы» во всех округах города.
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