Стартовала большая уборка Костромы

Костроме началась большая уборка города, узнал KOSTROMA.TODAY. Она продлится до 9 мая.

По информации администрации Костромы, накануне дорожники приводили в порядок улицы Советскую, Симановского и Кинешемский путепровод. Там очистили тротуары, а также увезли часть снега.

В городе на уборке трудится 6 бригад, а часть улиц будут приводить в порядок частные организации. Промыта и городская ливневая канализация.

Управляющим компаниям и ТСЖ предстоит привести в порядок дворы, освободить от мусора чердаки и подвалы, провести санитарную очистку мусорокамер. Жители частного сектора проведут уборку территорий, прилегающих к домовладениям.

В центре началась покраска ограждений, скамеек, уличного инвентаря.

21 апреля стартует первый общегородской субботник.