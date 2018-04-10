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Стартовала большая уборка Костромы
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Стартовала большая уборка Костромы 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме началась большая уборка города, узнал KOSTROMA.TODAY. Она продлится до 9 мая.
По информации администрации Костромы, накануне дорожники приводили в порядок улицы Советскую, Симановского и Кинешемский путепровод. Там очистили тротуары, а также увезли часть снега.
В городе на уборке трудится 6 бригад, а часть улиц будут приводить в порядок частные организации. Промыта и городская ливневая канализация.
Управляющим компаниям и ТСЖ предстоит привести в порядок дворы, освободить от мусора чердаки и подвалы, провести санитарную очистку мусорокамер. Жители частного сектора проведут уборку территорий, прилегающих к домовладениям.
В центре началась покраска ограждений, скамеек, уличного инвентаря.
21 апреля стартует первый общегородской субботник.
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