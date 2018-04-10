Ещё
«Ростех» и корейская провинция Кёнгидо заключили сделку в Хабаровске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ростех» и корейская провинция Кёнгидо заключили сделку в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В дальневосточной столице с участием представителей правительства Хабаровского края прошли переговоры между делегациями государственной корпорации «Ростех» и администрацией крупнейшего и самого высокотехнологичного региона Южной Кореи провинции Кёнгидо. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» и.о. руководителя хабаровского представительства «Ростеха» Антон Солошин, итогом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве.
— В документе уточнена позиция сторон о партнёрстве «Ростеха» и региона Южной Кореи в таких областях промышленности, как станкостроение, машиностроение, металлургия, новые материалы, разработка и производство электронно-компонентной базы, электроники и оптики, — отметил Антон Солошин. — Резидентами провинции Кёнгидо в том числе являются Samsung, Hyundai, KIA Motors, LG Group и другие, а также свыше 3 тысяч иностранных компаний.
Одной из перспективных тем партнёрства станет работа по созданию Центра аддитивных технологий «Ростеха» при поддержке Корейского центра аддитивных промышленных инноваций. Такой способ производства позволяет создавать серийные изделия втрое быстрее с ценой в разы ниже. По расчётам экспертов, доля «аддитивных» комплектующих в сложных инженерных системах типа газотурбинных двигателей в будущем достигнет 20% и более. Создание деталей происходит с помощью струйного или лазерного наращивания — это продолжение технологии 3D-принтеров, на которых можно изготовить пластиковые детали. Сегодня наибольший спрос на аддитивное производство зафиксировано в секторах товаров и электроники, автомобильной промышленности, медицине и стоматологии и в авиакосмической отрасли.
— Провинция Кёнгидо является самым густонаселённым регионом Южной Кореи, — отметили в министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края. — Её административный центр город Сувон с числом жителей около 1,2 млн человек. Крупнейший город РК Сеул расположен в центре провинции, но не входит в неё, являясь городом с особым статусом. В регионе хорошо развиты кораблестроение, металлургия и производство электроники.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Горящий шоколад - это нормально - Роспотребнадзор День китайского инвестора пройдет 19 апреля в Хабаровске «Ураган» очистит Ванино от мусора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым458
Рубль ждет технический отскок74
Сын Табакова взбесил народ132
США приготовились к удару по Сирии1151
Сбербанк оценил риски из-за санкций542
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение