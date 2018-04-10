«Ростех» и корейская провинция Кёнгидо заключили сделку в Хабаровске

— В документе уточнена позиция сторон о партнёрстве «Ростеха» и региона Южной Кореи в таких областях промышленности, как станкостроение, машиностроение, металлургия, новые материалы, разработка и производство электронно-компонентной базы, электроники и оптики, — отметил Антон Солошин. — Резидентами провинции Кёнгидо в том числе являются Samsung, Hyundai , KIA Motors, LG Group и другие, а также свыше 3 тысяч иностранных компаний.

Одной из перспективных тем партнёрства станет работа по созданию Центра аддитивных технологий «Ростеха» при поддержке Корейского центра аддитивных промышленных инноваций. Такой способ производства позволяет создавать серийные изделия втрое быстрее с ценой в разы ниже. По расчётам экспертов, доля «аддитивных» комплектующих в сложных инженерных системах типа газотурбинных двигателей в будущем достигнет 20% и более. Создание деталей происходит с помощью струйного или лазерного наращивания — это продолжение технологии 3D-принтеров, на которых можно изготовить пластиковые детали. Сегодня наибольший спрос на аддитивное производство зафиксировано в секторах товаров и электроники, автомобильной промышленности, медицине и стоматологии и в авиакосмической отрасли.