Виктор Кан-Калик: кто похитил и убил ректора Чечено-Ингушского университета

Виктор Кан-Калик стал ректором Чечено-Ингушского государственного университета в городе Грозном в 1990 году. Однако уже в ноябре следующего года он вышел из университета и бесследно исчез.

Нет коррупции!

По словам коллеги Кан-Калика Артура Петровского, Виктор Абрамович был назначен на пост ректора Чечено-Ингушского государственного университета имени Л. Н. Толстого «неожиданно» для всех. Петровский предполагал, что подобное решение было вызвано конфликтом между ингушами и чеченцами. Ни те, ни другие не желали видеть представителя своего оппонента в кресле руководителя. Поэтому выбор пал на еврея.

Подавляющее большинство студентов и некоторые преподаватели отмечали, что под начальством Кан-Калика жизнь в университете круто изменилась. В том же 1990 году в вузе открылся медицинский факультет, для чего из самых разных уголков Союза были приглашены опытные и известные педагоги. Некогда процветавшая в стенах университета коррупция стала сходить на нет, благодаря строгому контролю Кан-Калика за процессом и оценкой вступительных экзаменов.

Исчезновение

Казалось, что в университете наконец наступил порядок. Однако не тут-то было. Сразу после назначения на Виктора Кан-Калика посыпались разного рода неприятности. Как-то раз неизвестный подбросил в его кабинет купюры, пытаясь тем самым обвинить ректора во взяточничестве. Затем снова в том же кабинете нашли разлитую кем-то ртуть. А в ноябре Кан-Калик пропал.

11 ноября 1991 года около 6-ти часов вечера Виктор Кан-Калик вместе с проректором Адбул-Хамидом Бислиевым покинул свое рабочее место и вышел на улицу. Бислиева кто-то отвлек, и тот немного отстал. В это время рядом со зданием вуза остановился автомобиль «Волга». Из машины вышли вооруженные люди и принялись заталкивать ректора в салон. Кан-Калик начал звать на помощь. Бислиев услышал крик коллеги и бросился на подмогу. Воздух разорвала автоматная очередь. Бислиев упал. А автомобиль умчался, увозя Кан-Калика в неизвестном направлении.

Кто и зачем?

Абдул-Хамид Бислиев от полученных ран скончался. Близкие Виктора Кан-Калика надеялись на то, что он жив, и скоро преступники, похитившие его, дадут о себе знать. Может, позвонят и назначат выкуп. Но телефон молчал. Дни потянулись мучительно долго.

Страшное известие пришло в марте. Истерзанное тело ректора Чечено-Ингушского университета было найдено только через 4 месяца, уже в следующем 1992 году. Его случайно обнаружили пастухи. Труп был закопан в поле неподалеку от Грозного. Предположительно, перед смертью Кан-Калика жестоко пытали. Кто это сделал и зачем, до сих пор остается загадкой. Преступников так и не нашли.