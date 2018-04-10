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В России введут ГОСТ для маникюра
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В России введут ГОСТ для маникюра 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Medaboutme.ru
Национальный стандарт на ногтевой сервис впервые заработает в октябре, пишет газета «Известия». Росстандарт уже утвердил нормы. Ведомство обяжет специалистов ногтевого сервиса пройти профильное обучение минимум 250 часов. Причем только в организации, которая имеет образовательную лицензию. Также стандарт предписывает отказать в услугах клиентам, если их ногти не выглядят здоровыми. Также мастер должен будет оставлять длину и форму ногтей в соответствии с пожеланиями клиента, но в рамках безопасности для его здоровья. Новые нормы уточняют требования СанПиНа к салонам. Они не будут обязательными к исполнению, как и все остальные национальные стандарты.
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