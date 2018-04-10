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В России решили ввести ГОСТ на маникюр
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В России решили ввести ГОСТ на маникюр 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты по маникюру и педикюру в скором времени будут обязаны проходить профильное обучение в организации, имеющей образовательную лицензию. Цикл курса должен составлять не менее 250 часов. Такой ГОСТ уже утвердил Росстандарт. Нововведение будет работать уже с октября этого года. Об этом сообщили «Известия».
Кроме того, мастера должны будут отказывать в предоставлении услуг клиентам с заболеванием ногтей. Также форма ногтей и их длина должны быть оставлены по желанию заказчика, но в рамках безопасности его здоровью.
Сами специалисты отмечают, что постоянно получают жалобы на качество маникюра, а также на заболевания, которые появляются у людей после похода в ногтевую студию. После каждого посетителя нужно будет дезинфицировать и стерилизовать инструменты, а также не забывать про санитарно-противоэпидемическую обработку кабинета, оборудования и рабочего места.
Новый стандарт является желательным, но не обязательным для исполнения. Разработчик ГОСТа Татьяна Зворыкина пояснила, что те салоны, которые примут новый стандарт, будут привлекать клиентов безопасностью и качеством.
Эксперты назвали вредным чрезмерное использование гель-лаков для маникюра. Женщины, которые прибегают к таким процедурам очень часто могут полностью лишиться ногтевой пластины. Ведь подобные косметические средства делают ногти ломкими и хрупкими и мешают их правильному росту.
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