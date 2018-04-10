Садоводы Куйбышева готовятся к половодью

Куйбышевские садоводы ждут сообщений о предстоящем паводке. «Если половодье будет большим, то наша дача уйдет под воду одной из первых», — рассказала корреспонденту VN.ru владелица небольшой участка, расположенного на берегу реки Омь. Валентина Васильевна все лето проводит на даче и для нее уровень воды в реке очень важен.

Впрочем, пока высокого подъема воды в Куйбышевском районе не ожидают. По предварительному прогнозу, озвученному специалистами, помешать спокойному половодью 2018 года может помешать только «дружная весна» и обильные осадки. Вскрытие реки ожидается не раньше 17 апреля. При этом толщина льда значительно меньше нормы: в пределах 23—

68 сантиметров, что меньше нормы на 8—

25 сантиметров.

Максимальный уровень воды в реке Омь прогнозируется от 4,5 до 5,9 метра. Как сообщили в отделе ГО и ЧС администрации Куйбышевского района, в 2017 году подъем воды в черте города Куйбышева остановился на отметке

6 метров

14 сантиметров. Максимальный уровень воды был зафиксирован в 2014 году —

6 метров

88 сантиметров

Для проведения противопаводковых мероприятий на территории Куйбышевского района сформирована группировка сил и средств РСЧС в целях ликвидации предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод.

Снижение риска чрезвычайных ситуаций и защита населения и объектов от весеннего паводка являются главными задачами мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Новосибирской области . Соответствующее распоряжение № 45-р 7 марта подписал временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников