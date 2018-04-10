Ещё
Садоводы Куйбышева готовятся к половодью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Садоводы Куйбышева готовятся к половодью 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Куйбышевские садоводы ждут сообщений о предстоящем паводке. «Если половодье будет большим, то наша дача уйдет под воду одной из первых», — рассказала корреспонденту VN.ru владелица небольшой участка, расположенного на берегу реки Омь. Валентина Васильевна все лето проводит на даче и для нее уровень воды в реке очень важен.
Впрочем, пока высокого подъема воды в Куйбышевском районе не ожидают. По предварительному прогнозу, озвученному специалистами, помешать спокойному половодью 2018 года может помешать только «дружная весна» и обильные осадки. Вскрытие реки ожидается не раньше 17 апреля. При этом толщина льда значительно меньше нормы: в пределах 23—
68 сантиметров, что меньше нормы на 8—
25 сантиметров.
Максимальный уровень воды в реке Омь прогнозируется от 4,5 до  5,9 метра. Как сообщили в отделе ГО и ЧС администрации Куйбышевского района, в 2017 году подъем воды в черте города Куйбышева остановился на отметке
6 метров
14 сантиметров. Максимальный уровень воды был зафиксирован в 2014 году —
6 метров
88 сантиметров
Для проведения противопаводковых мероприятий на территории Куйбышевского района сформирована группировка сил и средств РСЧС в целях ликвидации предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод.
Снижение риска чрезвычайных ситуаций и защита населения и объектов от весеннего паводка являются главными задачами мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Новосибирской области. Соответствующее распоряжение № 45-р 7 марта подписал временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников.
Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов отметил, что муниципальными районами проведена серьезная работа по подготовке к паводку. «Всего десять таких районов, — сказал руководитель регионального МЧС. — Там люди находятся в постоянной готовности, мы проводим с ними выездные совещания и паводковые комиссии. Также в большей степени повышена готовность в части реагирования на природные пожары».
Все новости Новосибирской области: последние новости
Андрей Травников поручил вернуть фан-зоны ЧМ-2018 на набережную Чихающий бельчонок умилил новосибирцев «Дома пахнет фекалиями» – кошмар канализации в Чернореченском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым461
Рубль ждет технический отскок75
Сын Табакова взбесил народ132
США приготовились к удару по Сирии1158
Сбербанк оценил риски из-за санкций542
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение