Замминистра экономики ОАЭ представили потенциал Пермского края

На встрече глава Прикамья представил пермские компании, которые презентовали свои наработки и инвестиционные проекты. «Мы выделили для себя два направления. Первое — организация здесь производства. Сюда приехали представители пяти компаний, которые готовы организовать здесь свое производство. Наша задача — помочь найти им здесь партнеров, которые бы с одной стороны помогли сориентироваться на новом рынке сбыта, с другой стороны — организовали бы производство и в дальнейшем справедливо делить добавленную стоимость между теми, кто изобрел технологию и теми, кто организовал сбыт. Второе направление: площадки под строительство отелей, ритейл парков, аквапарка. Мы привезли конкретные предложения с тем, чтобы заинтересовать инвесторов и дальше начинать анализ рисков, доходности и издержек», — представил инвестиционный потенциал региона Решетников.

Также в регионе будут проводиться форумы для презентации инвестпроектов местных предприятий. Замминистра ОАЭ проявил интерес к представленным инвестиционным проектам, пообещав поучаствовать в краевых форумах.

Ранее стало известно, что «Краснокамский завод металлосеток» и арабская компания Lootah намерены запустить совместное производство.

Фото: пресс-служба губернатора