Ещё
Замминистра экономики ОАЭ представили потенциал Пермского края
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замминистра экономики ОАЭ представили потенциал Пермского края 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На встрече глава Прикамья представил пермские компании, которые презентовали свои наработки и инвестиционные проекты. «Мы выделили для себя два направления. Первое — организация здесь производства. Сюда приехали представители пяти компаний, которые готовы организовать здесь свое производство. Наша задача — помочь найти им здесь партнеров, которые бы с одной стороны помогли сориентироваться на новом рынке сбыта, с другой стороны — организовали бы производство и в дальнейшем справедливо делить добавленную стоимость между теми, кто изобрел технологию и теми, кто организовал сбыт. Второе направление: площадки под строительство отелей, ритейл парков, аквапарка. Мы привезли конкретные предложения с тем, чтобы заинтересовать инвесторов и дальше начинать анализ рисков, доходности и издержек», — представил инвестиционный потенциал региона Решетников.
Также в регионе будут проводиться форумы для презентации инвестпроектов местных предприятий. Замминистра ОАЭ проявил интерес к представленным инвестиционным проектам, пообещав поучаствовать в краевых форумах.
Ранее стало известно, что «Краснокамский завод металлосеток» и арабская компания Lootah намерены запустить совместное производство.
Фото: пресс-служба губернатора
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Богатейшие российские бизнесмены потеряли за день больше $15 миллиардов СМИ: правительство создаст офшоры для помощи олигархам, попавшим под санкции Медики сутки скрывали, что ввели формалин вместо физраствора Екатерине Федяевой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым461
Рубль ждет технический отскок75
Сын Табакова взбесил народ132
США приготовились к удару по Сирии1158
Сбербанк оценил риски из-за санкций542
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение