Минфин США: американцы смогут завершить работу и контракты с лицами, попавшими под санкции

ВАШИНГТОН, 10 апреля. / ТАСС /. Граждане США смогут спокойно завершить сотрудничество и текущие контракты с лицами и компаниями из России , включенными 6 апреля в американские санкционные списки. Речь, в том числе, идет о пока еще незавершенных поставках тех или иных товаров, хотя некоторые запреты действуют уже сейчас. Об этом говорится в пояснениях, опубликованных на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

По утверждению ведомства, при введении санкций устанавливается также период для завершения всех операций, прекращения контрактов и соглашений, которые были заключены до даты расширения черных списков, то есть, в данном случае до 6 апреля. Речь идет, в том числе, о выплате попавшими под санкции лицами и структурами заработной платы, пенсий и других сумм, предусмотренных действующими договорными обязательствами. Это правило также распространяется и на «оказание услуг работниками заблокированным организациям». Конкретные сроки прекращения совместной работы американцев с фигурантами санкционных списков обозначены в отдельных документах минфина

Сворачивание сотрудничества

В минувшую пятницу Вашингтон ввел санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям минфина, активы всех 24 перечисленных граждан и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию.

группы ГАЗ и Объединенной компании „Русал“. В тот же день Управление по контролю над иностранными активами этого ведомства распространило заявление, согласно которому инвесторам до 7 мая нужно избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых в пятницу были введены санкции. До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями. В частности, инвесторам из США «необходимо до 7 мая 2018 года избавиться путем продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам от акций и других активов группы En+

Американским физическим и юридическим лицам также „необходимо до 5 июня 2018 года свернуть операции, контракты или какие-либо другие соглашения, в том числе касающиеся импорта товаров, услуг или технологий в США“, с подпавшими под санкции 12 компаниями, а также „с другими юридическими лицами, 50%-ая доля в которых прямо или опосредованно принадлежит этим 12 компаниям“, добавило Управление.

Согласно пояснениям минфина, после наступления этих дат „продолжение сотрудничества или членство в совете директоров“ компаний из санкционного списка запрещается. Граждане США должны разорвать с ними любые деловые связи, причем, если для этого нужно совершить шаг, нарушающий санкции, то для этого требуется запросить у министерства отдельную лицензию.

Прежние заказы будут получены

Пока у американских клиентов российских структур из черного списка есть время получить товары, закупленные ранее, „при условии, что импорт осуществляется в соответствии с требованиями и ограничениями, указанными“ в общей лицензии минфина, в которой и обозначены сроки прекращения сотрудничества. В целом она позволяет совершить сделки, необходимые для завершения совместной работы. При этом средства за товары должны быть переведены на открытый в американском банке счет российской компании, который был заморожен в результате введения санкций.

Иные финансовые ограничения

Минфин США при всем при этом запрещает продажу ценных бумаг обратно компаниям, попавшим под санкции. Если лица и структуры владеют 50% акций той или иной американской фирмы или меньше, то ее работа не прекратится. Но сама принадлежавшая россиянам доля будет заморожена. Если речь идет о собственности и недвижимости, то она может использоваться и дальше, но выручку за это те, кто попал под санкции, получить не смогут.

Как заявили в понедельник корр. ТАСС в Минфине, ведомство не планирует публиковать никаких новых комментариев или разъяснений касательно недавнего расширения санкций.

Эксперты призывают не спешить

Летом 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон „О противодействии противникам Америки посредством санкций“ (CAATSA). Он фактически позволяет США вводить санкции против стран, закупающих у России крупные партии вооружений и высокотехнологичную военную технику, в том числе, зенитно-ракетные комплексы С-400, приобрести которые в скором времени может Индия

В понедельник агентство Bloomberg опубликовало колонку за авторством экс-посла США в Москве и бывшего заместителя госсекретаря по политическим делам Томаса Пикеринга, а также занимавшего при президенте Бараке Обаме пост главы аппарата бюро Госдепартамента по международной безопасности и нераспространению Атмана Триведи. Они отмечают, что сегодня контакты между США и Индией в оборонной сфере переживают лучший период за всю историю. „Индия — это крайне важный партнер, который поможет контролировать усиление Китая , бороться с терроризмом в Южной Азии и обеспечивать безопасность в Индийском океане, — указывают эксперты. — Любая прозвучавшая публично угроза санкций, не говоря уже об их введении, нанесет серьезный ущерб развивающемуся американо-индийскому партнерству“.