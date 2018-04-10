Ещё
На Дону изменится расписание пригородных поездов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дону изменится расписание пригородных поездов 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Со следующей недели будут внесены коррективы в работу пригородных поездов, связывающих Ростовскую область и Кубань.
Так, с 17 по 25 апреля поезд между Ростовом — Орловка-Кубанская — Тимошевская-1 — Краснодар-1 будет выезжать вовремя только из Ростова, а затем будет отправляться позже и прибудет на конечную остановку в Краснодар на 23 минуты позже, чем обычно. Обратно состав тоже будет приезжать с опозданием.
— С 18 по 26 апреля изменится маршрут поезда Староминская — Орловка-Кубанская — Ростов. Он отправится из донской столицы в 04:42 (вместо 04:56), а прибудет в Ростов в 07:11 (вместо 07:00), — рассказали в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».
А поезд Кущевка — Степная — Ростов отправится со своей первой станции в 04:41, а приедет в донскую столицу в 06:32.
В начале апреля в Ростове менялся график движения других пригородных поездов.
161.ru: последние новости
Маршрутка № 20 будет возить ростовчан в новом направлении Расширение южного подъезда к Платову обойдется в 1,4 миллиарда рублей Ремонт Большой Садовой в Ростове — на финишной прямой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым461
Рубль ждет технический отскок75
Сын Табакова взбесил народ132
США приготовились к удару по Сирии1158
Сбербанк оценил риски из-за санкций542
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение