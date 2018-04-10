На Дону изменится расписание пригородных поездов

Со следующей недели будут внесены коррективы в работу пригородных поездов, связывающих Ростовскую область и Кубань.

Так, с 17 по 25 апреля поезд между Ростовом — Орловка-Кубанская — Тимошевская-1 — Краснодар-1 будет выезжать вовремя только из Ростова, а затем будет отправляться позже и прибудет на конечную остановку в Краснодар на 23 минуты позже, чем обычно. Обратно состав тоже будет приезжать с опозданием.

— С 18 по 26 апреля изменится маршрут поезда Староминская — Орловка-Кубанская — Ростов. Он отправится из донской столицы в 04:42 (вместо 04:56), а прибудет в Ростов в 07:11 (вместо 07:00), — рассказали в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

А поезд Кущевка — Степная — Ростов отправится со своей первой станции в 04:41, а приедет в донскую столицу в 06:32.

В начале апреля в Ростове менялся график движения других пригородных поездов.