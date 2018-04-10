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Гостей «Библионочи» ждет экскурсия в книгохранилище «Шишковки»
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Гостей «Библионочи» ждет экскурсия в книгохранилище «Шишковки» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Экскурсия в книгохранилище Алтайской краевой универсальной библиотеки им. В. Я. Шишкова пройдет в Барнауле в «Библионочь» — 20 апреля.
Так как в прошлом году было очень много желающих попасть на экскурсию, организаторы ужесточили условия для гостей. В 2018 году на экскурсию попадут только те, у кого есть действующий читательский билет в «Шишковку», и регистрация на экскурсию на сайте библиотеки или в соцсетях. В книгохранилище смогут попасть только 250 человек, перед входом будут сверять списки.
«В «Библионочь» вся «Шишковка» станет своего рода огромной городской площадью, на которой расположились, например, Горнозаводская библiотека и Кинотеатръ «Иллюзiон», Банкъ, Игорный Домъ и Кружечный Дворъ. На площади найдется место музыкальному салону и Общественной библиотеке начала XX века, а Народный Домъ пригласит на грандиозный концерт, Городской садъ станет прибежищем поэтов всех эпох и направлений, а несколько десятков умельцев в Мастеровой слободе научат всех желающих интереснейшим занятиям: от гончарного дела до живописи, от плакатного искусства до скрапбукинга, от ткачества до энкаустики», — рассказали в краевом управлении по культуре и архивному делу.
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