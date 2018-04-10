Тулеев дал высокую оценку врио губернатора Кемеровской области Цивилеву

"Во-первых, он человек умный и думающий. Во-вторых, он хорошо разбирается в угольной отрасли, в металлургической, в машиностроении… При встречах я ему высказал, в каком бы направлении я бы вел дальше область, потому что губернатор — это штурман, и он должен знать, к чему он должен привести Кузбасс через 10-15 лет для того, чтобы он дальше был созидающим, чтобы людям жилось легче. Я не знаю, примутся ли эти направления", — отметил Тулеев.

Также Тулеев исключил возможность разногласий между законодательной и исполнительной ветвями власти в Кемеровской области. Как отметил бывший глава региона, обе ветви власти должны совместно работать на благо Кузбасса.

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора 57-летнего Сергея Цивилева.