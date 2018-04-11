Экс-губернатор Омской области Назаров попал в топ самых медийных сенаторов

Напомним, что Виктор Назаров кресло сенатора получил всего несколько недель назад, 21 марта.

Добавим, что рейтинг построен на основе базы российских СМИ системы «Медиалогия», состоящей из 43,7 тыс. источников. При расчете медиаиндекса используются технологии лингвистического анализа. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлена персона в СМИ.