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Экс-губернатор Омской области Назаров попал в топ самых медийных сенаторов
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Экс-губернатор Омской области Назаров попал в топ самых медийных сенаторов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Компания Медиалогия опубликовала рейтинг самых медийных сенаторов по итогам марта. В топ-50 попал новоиспеченный член Совета Федерации от Законодательного Собрания Омской области Виктор Назаров.
Экс-губернатор Омской области занял 21 место с медиаиндексом 3 801,1. В тройку самых медийных сенаторов попали Валентина Матвиенко, Алексей Пушков, Константин Косачев. Ещё один представитель Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина заняла 11 место.
Напомним, что Виктор Назаров кресло сенатора получил всего несколько недель назад, 21 марта.
Добавим, что рейтинг построен на основе базы российских СМИ системы «Медиалогия», состоящей из 43,7 тыс. источников. При расчете медиаиндекса используются технологии лингвистического анализа. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлена персона в СМИ.
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