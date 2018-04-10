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На Урале в районе Набережной прошёл ледоход
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На Урале в районе Набережной прошёл ледоход 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне на реке Урал в Оренбуржье прошел ледоход. Как сообщает корреспондент ProOren, основная часть реки на набережной уже свободна ото льда. У берегов еще лежит подошва припая, но в центре потока уже вовсю можно наблюдать течение.
Напомним, что двумя днями ранее ледоход прошел на речке Сакмара. Там лед сходил постепенно: сначала образовывались проталины, потом жители близлежащих домов обнаружили на реке движимые течением льдины.
Кстати, сегодня утром на набережной Урала уже начались ремонтные работы. Один проход к спуску к мосту уже закрыт.
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