На Урале в районе Набережной прошёл ледоход

Накануне на реке Урал в Оренбуржье прошел ледоход. Как сообщает корреспондент ProOren, основная часть реки на набережной уже свободна ото льда. У берегов еще лежит подошва припая, но в центре потока уже вовсю можно наблюдать течение.

Напомним, что двумя днями ранее ледоход прошел на речке Сакмара. Там лед сходил постепенно: сначала образовывались проталины, потом жители близлежащих домов обнаружили на реке движимые течением льдины.

Кстати, сегодня утром на набережной Урала уже начались ремонтные работы. Один проход к спуску к мосту уже закрыт.