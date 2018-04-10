ООН назвала главную угрозу человечеству

Выступая на Азиатском экономическом форуме в Китае , Гутерриш заявил, что глобальной угрозой всем «стараниям» людей способно стать изменение климата на Земле. По его словам, глобальное потепление может усугубить другие проблемы человечества, в частности, бедность, конфликты, столкновения и гуманитарные кризисы.

Также генсек ООН отметил, что Парижское соглашение, подписанное в 2015 году, реализуется медленнее, чем меняется климат, а бизнес и власти продолжают активнее инвестировать и субсидировать в углеводороды, чем в альтернативные источники энергии.

«Мы сами себе копаем могилу», — предупредил он.

В ноябре 2017 года более 15 тысяч ученых со всего мира подписали так называемое «Второе предупреждение человечеству», в котором назвали глобальное изменение климата главной мировой угрозой. По их словам, с 1992 года оно стало причиной сокращения доступа людей к питьевой воде, уменьшения лесных территорий и роста океанских «мертвых зон», в которых содержится мало кислорода. Кроме того, за 25 лет людей на планете стало на два миллиарда больше, а млекопитающих, рыб, амфибий и рептилий на 30% меньше.