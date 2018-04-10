Половина кассиров московского метро прошли обучение перед ЧМ-2018

Почти половина кассиров Московского метрополитена прошли обучение по новому стандарту сервисного обслуживания. Сотрудникам рассказывают о правилах работы с пассажирами и требованиях к внешнему виду, передает сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Стандарт сервисного обслуживания пассажиров метро разработали в конце 2017 года, а с этого года кассиры изучают его на занятиях. Курсы окончили уже более 1,5 тысячи работников. К чемпионату мира по футболу — 2018 обучение пройдут все кассиры, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Согласно новому стандарту, кассиры должны предоставлять ответы на все возникающие вопросы и быть вежливыми в общении.

Особое внимание на занятиях уделяется работе кассиров в конфликтных ситуациях. Сотрудники метрополитена должны сохранять спокойствие и быть терпеливыми даже в том случае, если пассажир ведет себя некорректно.

Кроме того, кассиры должны организовать свое рабочее место согласно системе 5S. В нее входят следующие пункты: соблюдение порядка на столе, сортировка всех типов проездных билетов, стандартизация и самосовершенствование.

Внешний вид кассиров также будут контролировать. Все работники кассы обязаны носить единую форму одежды. Им выдали жакеты, жилетки, рубашки, юбки и брюки красного и серого цветов с логотипом столичной подземки, а также ярко-красные головные уборы и шелковые шейные платки.

Во время чемпионата мира по футболу кассы, сотрудники которых говорят по-английски, будут отмечены специальными стикерами с надписью «We speak English!».

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