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Половина кассиров московского метро прошли обучение перед ЧМ-2018
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Половина кассиров московского метро прошли обучение перед ЧМ-2018 

Мир24 19 минут назад
Фото: Новые Округа
Почти половина кассиров Московского метрополитена прошли обучение по новому стандарту сервисного обслуживания. Сотрудникам рассказывают о правилах работы с пассажирами и требованиях к внешнему виду, передает сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Стандарт сервисного обслуживания пассажиров метро разработали в конце 2017 года, а с этого года кассиры изучают его на занятиях. Курсы окончили уже более 1,5 тысячи работников. К чемпионату мира по футболу — 2018 обучение пройдут все кассиры, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Согласно новому стандарту, кассиры должны предоставлять ответы на все возникающие вопросы и быть вежливыми в общении.
Особое внимание на занятиях уделяется работе кассиров в конфликтных ситуациях. Сотрудники метрополитена должны сохранять спокойствие и быть терпеливыми даже в том случае, если пассажир ведет себя некорректно.
Кроме того, кассиры должны организовать свое рабочее место согласно системе 5S. В нее входят следующие пункты: соблюдение порядка на столе, сортировка всех типов проездных билетов, стандартизация и самосовершенствование.
Внешний вид кассиров также будут контролировать. Все работники кассы обязаны носить единую форму одежды. Им выдали жакеты, жилетки, рубашки, юбки и брюки красного и серого цветов с логотипом столичной подземки, а также ярко-красные головные уборы и шелковые шейные платки.
Во время чемпионата мира по футболу кассы, сотрудники которых говорят по-английски, будут отмечены специальными стикерами с надписью «We speak English!».
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