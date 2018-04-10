Операция «Улусы»: за что Сталин депортировал калмыков в Сибирь

27 декабря 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР». А в конце того же года началась операция «Улусы», в ходе которой все население Калмыкии было депортировано в восточные районы страны. Что же послужило этому причиной?

Калмыцкий «вермахт»

20 октября 1935 года было вынесено постановление Президиума ЦИК о преобразовании Калмыцкой автономной области в Калмыцкую АССР, приуроченное к 15-летию существования автономии. К 1939 году общая численность населения Калмыкии составила 179,4 тысячи человек.

Летом 1942 года часть республики подверглась оккупации немецко-румынски ми войсками. В столице автономии — Элисте — было создано особое подразделение для борьбы с партизанами и диверсантами во главе с полковником Вольфом. Из местных жителей начали формировать отряды полицаев, а также их набирали для службы в подразделениях вермахта, в частности, Калмыцком кавалерийском корпусе, 1-й казачьей дивизии вермахта и «туркестанском легионе». Кроме того, в период отступления некоторые подразделения Советской армии, состоящие целиком из калмыков, в полном составе дезертировали с фронта и, вернувшись домой, принялись распространять панические слухи. Многие из них перешли на сторону врага. По разным подсчетам, на стороне Третьего Рейха воевали и действовали от 5 до 7 тысяч калмыков.

Предатели Родины?

19 ноября 1942 года началось наступление советских войск. 1 января 1943 года ударной группой 28-й армии была освобождена Элиста. На территории республики продолжали действовать группы бывших полицаев, дезертиров и диверсантов, состоявшие из представителей коренного населения, с ними велась активная борьба.

В итоге Сталиным было принято решение об упразднении Калмыцкой автономной республики и депортации всех коренных калмыков в отдельные районы Сибири, Средней Азии и Казахстана по обвинению в сотрудничестве с гитлеровцами и предательстве интересов Родины.

Разумеется, мнение о том, что все калмыки являлись пособниками немецких оккупантов, не было правдивым. В Красной Армии воевало множество лиц калмыцкой национальности, многие калмыки входили в состав партизанских отрядов и диверсионных групп. И, конечно, все они внесли немалый вклад в победу Советского Союза над фашистскими захватчиками.

Операция «Улусы»

Операция под кодовым названием «Улусы» началась в конце декабря 1943 года. До конца января 1944 года НКВД было депортировано около 95 000 человек. Их вывозили эшелонами — в основном в Омскую, Тюменскую и Новосибирскую область , Красноярский и Алтайский край . Так как переселение происходило в зимнее время и у людей часто не было с собой теплых вещей, то многие по пути умирали. В местах переселения несколько раз вспыхивали эпидемии сыпного тифа, которые тоже уносили жизни депортантов.

Некоторые пытались бежать, но в большинстве случаев их задерживали или побеги удавалось предотвратить. По различным данным, последствиями депортации стали потери от трети до половины всего довоенного населения Калмыкии.

Территорию бывшей Калмыцкой АССР разделили между Ставропольским краем , Астраханской, Ростовской и Сталинградской областями, а ее столица Элиста была переименована в Степной. Многие калмыцкие названия заменили русскими, таким образом стирая память о коренной культуре.

Восстановление исторической справедливости

17 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» 17 марта 1956 года было принято постановление о реабилитации калмыков, им разрешили вернуться в родные края.

9 января 1957 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР». Правда, часть бывших калмыцких территорий так и осталась в составе Астраханской области и Ставропольского края. В автономию вошли десять сельских районов с центром в Элисте, общей площадью 75,9 тысячи квадратных километров. За 1957-1959 годы туда возвратились 72 665 человек. 29 июля 1958 года Президиумом Верховного Совета СССР было принято решение о преобразовании области в Калмыцкую автономную республику.

По закону РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» эти деяния были признаны актом геноцида. В 2004 году 28 декабря было объявлено памятным днем жертв депортации калмыцкого народа. В республике этот день является нерабочим.