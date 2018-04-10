В Советском районе Самары уберут 120 металлических гаражей

Для оперативного реагирования на обращения жителей и эффективного контроля за ходом мероприятий по благоустройству главы администраций районов Самары ежедневно инспектируют вверенные им территории, сообщает администрация Самары.

По поручению главы Самары Елены Лапушкиной , эта работа усилена.

Текущая рабочая неделя главы администрации Советского района Вадима Бородина началась с пешего обхода улицы Гагарина. Обильные талые воды и мусор после зимы — это основные проблемы текущего весеннего сезона, на которые жалуются люди.

«Приоритетом для управляющих компаний в такую погоду остается ликвидация снежных накоплений и уборка вытаявшего мусора. Не все справляются с поставленными задачами. Люди сообщают нам о недочетах через социальные сети и мы немедленно принимаем меры. С недобросовестными управляющими компаниями работаем в ручном режиме. Выявляем нарушения, привлекаем административную комиссию и применяем штрафные санкции», — отметил Вадим Бородин.

Во время пеших инспекций глава администрации района решает вопросы в индивидуальном порядке. Например, жители улицы Гагарина высказались против металлических гаражей.

По словам Вадима Бородина, только в этом году по плану запланировано вывезти 120 самовольных объектов, в первую очередь рядом с детскими площадками и образовательными учреждениями.

Однако создать действительно комфортные условия и преобразить городское пространство можно только совместными усилиями органов власти и населения.

«Людям небезразлично, что у них творится во дворах, как они живут. Каждый хочет видеть в своем дворе и детские площадки, и лавочки, и озеленение. На моей территории почти все дома принимают участие в президентском проекте «Формирование комфортной городской среды». Это отличная возможность решить многие вопросы благоустройства», — сказала управляющая микрорайоном «Советский 41» Татьяна Ножкина

Инспекция по контролю за благоустройством городских территорий продолжится в ежедневном режиме в каждом районе Самары.