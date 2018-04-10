В Советском районе Самары уберут 120 металлических гаражей 

Для оперативного реагирования на обращения жителей и эффективного контроля за ходом мероприятий по благоустройству главы администраций районов Самары ежедневно инспектируют вверенные им территории, сообщает администрация Самары.
По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, эта работа усилена.
Текущая рабочая неделя главы администрации Советского района Вадима Бородина началась с пешего обхода улицы Гагарина. Обильные талые воды и мусор после зимы — это основные проблемы текущего весеннего сезона, на которые жалуются люди.
«Приоритетом для управляющих компаний в такую погоду остается ликвидация снежных накоплений и уборка вытаявшего мусора. Не все справляются с поставленными задачами. Люди сообщают нам о недочетах через социальные сети и мы немедленно принимаем меры. С недобросовестными управляющими компаниями работаем в ручном режиме. Выявляем нарушения, привлекаем административную комиссию и применяем штрафные санкции», — отметил Вадим Бородин.
Во время пеших инспекций глава администрации района решает вопросы в индивидуальном порядке. Например, жители улицы Гагарина высказались против металлических гаражей.
По словам Вадима Бородина, только в этом году по плану запланировано вывезти 120 самовольных объектов, в первую очередь рядом с детскими площадками и образовательными учреждениями.
Однако создать действительно комфортные условия и преобразить городское пространство можно только совместными усилиями органов власти и населения.
«Людям небезразлично, что у них творится во дворах, как они живут. Каждый хочет видеть в своем дворе и детские площадки, и лавочки, и озеленение. На моей территории почти все дома принимают участие в президентском проекте «Формирование комфортной городской среды». Это отличная возможность решить многие вопросы благоустройства», — сказала управляющая микрорайоном «Советский 41» Татьяна Ножкина.
Инспекция по контролю за благоустройством городских территорий продолжится в ежедневном режиме в каждом районе Самары.