Управляющие компании Самары заставят привести дворы в порядок

Свежий воздух, прогулки по лужам. Состояние самарских дворов инспектируют руководители районных администраций. Старую практику возобновила глава Самары Елена Лапушкина в ответ на многочисленный жалобы местных жителей. На одной из таких проверок в Советском района побывала наша съёмочная группа.

После холодного марта некоторые управляющие компании города, видимо, прихода весны не ждали. Наступила оттепель, снег — внезапно — начал таять. За зиму накопилось его прилично. В итоге во многих дворах — огромные лужи, ручьи и грязь. Путь от подъезда до ближайшей улицы становится настоящим приключением.

Руководителей администраций и их замов на пешую прогулку по самарским дворам отправила глава города Елена Лапушкина. На местах они проверяют качество работы коммунальщиков, общаются с жителями и берут на заметку их жалобы и предложения. Недобросовестные управляющие компании заставят исправить все недочёты. Если не справятся — последуют штрафы.

Заниматься в ближайшее время будут не только уборкой снега. Как подсохнет, начнётся ремонт внутриквартальных территорий. В бюджете Советского района на это предусмотрено 4 миллиона 900 тысяч рублей. Плюс ещё 10 дворов будут благоустроены в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Отдельным пунктом — борьба с незаконными гаражами — до конца года в планах местной администрации убрать 120 таких построек.