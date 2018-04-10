Ещё
Управляющие компании Самары заставят привести дворы в порядок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Управляющие компании Самары заставят привести дворы в порядок 

ТРК Губерния 1 час назад
Свежий воздух, прогулки по лужам. Состояние самарских дворов инспектируют руководители районных администраций. Старую практику возобновила глава Самары Елена Лапушкина в ответ на многочисленный жалобы местных жителей. На одной из таких проверок в Советском района побывала наша съёмочная группа.
После холодного марта некоторые управляющие компании города, видимо, прихода весны не ждали. Наступила оттепель, снег — внезапно — начал таять. За зиму накопилось его прилично. В итоге во многих дворах — огромные лужи, ручьи и грязь. Путь от подъезда до ближайшей улицы становится настоящим приключением.
Руководителей администраций и их замов на пешую прогулку по самарским дворам отправила глава города Елена Лапушкина. На местах они проверяют качество работы коммунальщиков, общаются с жителями и берут на заметку их жалобы и предложения. Недобросовестные управляющие компании заставят исправить все недочёты. Если не справятся — последуют штрафы.
Заниматься в ближайшее время будут не только уборкой снега. Как подсохнет, начнётся ремонт внутриквартальных территорий. В бюджете Советского района на это предусмотрено 4 миллиона 900 тысяч рублей. Плюс ещё 10 дворов будут благоустроены в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Отдельным пунктом — борьба с незаконными гаражами — до конца года в планах местной администрации убрать 120 таких построек.
ТРК Губерния: последние новости
Жители Тольятти получили многотысячные квитанции за тепло В эфире телеканала "ГУБЕРНИЯ" пройдёт прямая трансляция послания Дмитрий Азарова Лиза Лабодина из Тольятти получила ещё один шанс для выхода в финал шоу "Голос. Дети"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым461
Рубль ждет технический отскок75
Сын Табакова взбесил народ132
США приготовились к удару по Сирии1158
Сбербанк оценил риски из-за санкций542
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение