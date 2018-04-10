Именно они незримо и управляют нашей страной

Возможно, вы захотите со мной поспорить. Но именно они в реальности управляют страной. Маленькие, незаметные чиновники. В городах. В провинциях. В мегаполисах. Чиновники делают нашу жизнь намного спокойнее… или намного нервознее и проблемнее.

Кажется, что он может? Этот малюсенький винтик огромного неповоротливого механизма. А вот нет. Может. Да ещё как может.

Не так давно мне нужно было получить консультацию в налоговой службе . Ничего особенного, просто уточнить, если ли у НКО, которое я возглавляю, какие-то проблемы с документацией. Чистая формальность.

По делу, я должен был бы приехать в налоговую инспекцию лично. Взять талон электронной очереди, дождаться вызова, назвать свой ИНН… Но мне с моим бешеным темпом жизни (да еще и с коляской) это было не слишком удобно. Поэтому я просто позвонил в налоговую и попросил меня проконсультировать.

Вообще-то, они были не обязаны.

Но, узнав мой ИНН и удостоверившись, что я — это действительно я, сотрудники оперативно проверили все документы и дали мне подробную консультацию.

Сколько времени я у них отнял, позвонив? Пожалуй, ровно столько же, сколько отнял бы, приехав в ФНС лично. Сколько времени я сэкономил себе, учитывая дорогу и сложность с подъемом коляски по ступенькам? Пару часов — однозначно.

Что из этого следует?

А следует один весьма простой вывод: государству нужны эффективные чиновники.

Я называю их деликатными. Это люди, которые сокращают наш путь к получению нужной информации. Они не стесняются выходить за рамки формального подхода. Причем они вовсе не берут на себя лишних функций. Просто вместо безапелляционного «не положено!» они говорят: «Нет, такой вариант не получится. Но давайте попробуем вот так: закон вполне допускает такие случаи».

По большому счету, главная ценность, которая есть у чиновников — это информация. Даже в эпоху всеобщего интернета и Гугла Яндексом , в которых «найдется все», главными специалистами в бесконечных подзаконных актах, распоряжениях правительства и прочих региональных законах остаются чиновники. Они умеют оперировать этой информацией, они владеют ею — в отличие от нас, знающих о госслужбе лишь по рассказам очень дальних знакомых и еще более дальних родственников.

То есть чиновник может помочь человеку, бизнесмену, иностранцу решить его вопрос — быстро, точно и не «отфутболивая» по десятку кабинетов. Но чаще всего — не помогает. Почему? Да по разным причинам. Чаще всего — потому что ему это невыгодно. У него нет никакой мотивации, кроме собственной совести, чтобы помочь человеку в оформлении документов на дачный домик или дедушкину машину.

И футболит такой чиновник просителя из кабинета в кабинет. И создает проситель очереди. И жалуются чиновники на бесконечную перегруженность.

И так по всей стране. От маленькой деревушки до большого мегаполиса. Препоны. Волокита. Формальный подход. Безынициативность.

Можно ли разорвать порочный круг?

На мой взгляд, можно. Для этого требуется заинтересовать чиновника в том, чтобы проблема обратившегося к нему человека была решена в кратчайшие сроки.

Вы не обращали внимание, почему продавцы во многих магазинах так аккуратно «пасут» каждого клиента? Почему помогают ему с выбором одежды, почему «провожают» прямо до кассы? Потому что им это выгодно. За каждого человека, которого продавец довел до покупки, он получает бонус.

Почему бы не ввести подобную практику с чиновниками? Пусть не бонус. Но пусть каждый обратившийся к «государеву человеку» мог бы выставлять свою оценку: нравится — не нравится, помог — не помог? Через сайт госуслуг, например. Создавая, тем самым, рейтинг чиновника. Его KPI. А там и премии. И карьерный рост. И повышение зарплаты.

Ведь это был бы реальный выход: и чиновник, и рядовой гражданин, и предприниматель были бы одинаково заинтересованы в том, чтобы проблема гражданина решилась максимально быстро и безболезненно.

Как вам такой вариант?