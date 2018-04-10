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За «блатной уклад» в зауральской колонии ответят сотрудники ФСИН
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За «блатной уклад» в зауральской колонии ответят сотрудники ФСИН 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Удивлению проверяющих из Курганской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курганской области не было предела, когда в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Курганской области они натолкнулись на полное отсутствие выполнения требований режима содержания осужденных.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что осужденные в массовом порядке занавешивают спальные места, хранят в прикроватных тумбочках продукты питания, допускают курение в жилых и подсобных помещениях отрядов, бесконтрольно передвигаются по территории колонии, нарушают форму одежды. Достаточных мер для изъятия запрещенных предметов, используемых осужденными, администрацией исправительного учреждения не принимается.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области, по выявленным нарушениям спецпрокурором в адрес начальника УФСИН России по Курганской области внесено представление об их устранении, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены начальник и ряд других работников колонии.
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