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В Курганской колонии начальство передало власть заключенным
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В Курганской колонии начальство передало власть заключенным 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Прокурорская проверка в курганской колонии ФКУ ИК-1 обнаружила, что руководство учреждения самоустранилось от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.
Прокурорская проверка выявила, что на зоне живут по воровским понятиям, а внутренний распорядок не соблюдается и не обеспечивается исполнение режимных требований.
Прокуроры обнаружили, что в жилых отсеках осужденные массово занавешивают спальные места, в прикроватных тумбочках хранятся продукты питания, в жилых и подсобных помещениях отрядов курят, заключенные бесконтрольно перемещаются по всей территории колонии, нарушают форму одежды. При этом руководство колонии мер по восстановлению порядка не предпринимало.
Спецпрокурор доложил о выявленных нарушениях начальнику УФСИН по Курганской области. Внесено представление о привлечении к ответственности начальника ИК и других работников колонии.
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