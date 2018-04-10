В Курганской колонии начальство передало власть заключенным

Прокурорская проверка в курганской колонии ФКУ ИК-1 обнаружила, что руководство учреждения самоустранилось от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

Прокурорская проверка выявила, что на зоне живут по воровским понятиям, а внутренний распорядок не соблюдается и не обеспечивается исполнение режимных требований.

Прокуроры обнаружили, что в жилых отсеках осужденные массово занавешивают спальные места, в прикроватных тумбочках хранятся продукты питания, в жилых и подсобных помещениях отрядов курят, заключенные бесконтрольно перемещаются по всей территории колонии, нарушают форму одежды. При этом руководство колонии мер по восстановлению порядка не предпринимало.