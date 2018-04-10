Ветхие торговые павильоны Сургута приводят в цивилизованный вид

Сургуте появляются нестационарные торговые павильоны установленного образца.

Как сообщает ugra-news, в прошлом году власти города разработали новый свод правил размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Отметим, что была утверждена схема расположения ларьков и павильонов. Кроме того, власти Сургута определили срок, в течение которого бизнесмены могли подать заявление и договоры на размещение НТО без проведения конкурса.

«Срок заканчивается 9 мая, и хотелось бы напомнить предпринимателям, что они могут подать заявление в установленном порядке и урегулировать все свои вопросы», — подчеркнула заместитель главы Сургута Анна Шерстнева. Чиновники предлагают бизнесменам не откладывать заявление в долгий ящик и обращаться в 415-й кабинет администрации города, либо в дирекцию дорожно-транспортного и коммунального комплекса (ул. Федорова, д. 5/3).

Однако, подать заявление будет недостаточно. Бизнесменам придется погасить задолженности, если таковые имеются, а также привести свои павильоны в соответствие с принятыми нормами. Отметим, что информация указана в утвержденном порядке по размещению НТО.

Несмотря на то, что порядок по размещению НТО был принят полгода назад, с заявлениями обратились всего 50 из 140 предпринимателей.