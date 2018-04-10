Неизвестные расписали подъезд лидера «СтопГОКа» нецензурными выражениями

В ночь на вторник, 10 апреля, неизвестные расписали подъезд одного из лидеров движения «СтопГОК» Сергея Белогорохова нецензурными словами огромного размера. Сегодняшнее происшествие стало продолжением истории с листовками, месяц назад расклеенными по городу, в которых Белогорохова обвинили в педофилии.

Расписанные около своей квартиры стены челябинец обнаружил сегодня утром.

— Новые движения в мою сторону именно сейчас я связываю с судебными исками, — рассказал 74.ru лидер движения «СтопГОК». — Буквально пару дней назад я подал иск к Росприроднадзору по поводу класса опасности отходов Михеевского ГОКа. Дело в том, что РМК позиционирует Михеевский ГОК как аналог Томинского ГОКа. Они собираются свои хвосты сваливать в Коркинский разрез и утверждают, что это пятый класс опасности. Но тут важна цена вопроса, ведь мы говорим, что эти отходы — третий класс опасности, и в этом случае компания должна будет платить 1360 рублей за тонну, а они хотят платить по рублю. Тогда вся экономика летит коту под хвост.

В ближайшее время Сергей Белогорохов планирует обратиться в правоохранительные органы по поводу сегодняшнего инцидента.

— Обязательно заявлю и в Следственный комитет , и в прокуратуру , — поделился он планами. — Буквально несколько дней назад я был у нашего участкового по поводу листовок, он заверил, что по этому делу в трёх районах Челябинска проводятся следственные действия, привлекли к работе и центр по противодействию экстремизму. Но пока результата нет, тишина.

Ночью 9 марта провокационные листовки появились и в разных районах Челябинска. На подъездах жилых домов были расклеены фотографии одного из лидеров движения «СтопГОК» Сергея Белогорохова. В сопровождающем тексте указывалось, что он является педофилом и при обнаружении следует расправиться с ним на месте.

Известно, что листовки появились в центре города и на северо-западе. Не исключено, что и в других районах. Они озаглавлены с использованием недавнего педофильского скандала в интернате под Челябинском, где сирот насиловал посетитель, которого дети называли дядя Серёжа.

До этого нападкам подвергалась семья еще одного лидера движения — Василия Московца. Неизвестные разукрасили весь дом рядом с работой жены активиста Ирины Московец, которая работает мировым судьёй. В надписи, сделанной чёрной краской, было указано, что она сбила ребёнка.