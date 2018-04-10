Ещё
Неизвестные расписали подъезд лидера «СтопГОКа» нецензурными выражениями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестные расписали подъезд лидера «СтопГОКа» нецензурными выражениями 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В ночь на вторник, 10 апреля, неизвестные расписали подъезд одного из лидеров движения «СтопГОК» Сергея Белогорохова нецензурными словами огромного размера. Сегодняшнее происшествие стало продолжением истории с листовками, месяц назад расклеенными по городу, в которых Белогорохова обвинили в педофилии.
Расписанные около своей квартиры стены челябинец обнаружил сегодня утром.
— Новые движения в мою сторону именно сейчас я связываю с судебными исками, — рассказал 74.ru лидер движения «СтопГОК». — Буквально пару дней назад я подал иск к Росприроднадзору по поводу класса опасности отходов Михеевского ГОКа. Дело в том, что РМК позиционирует Михеевский ГОК как аналог Томинского ГОКа. Они собираются свои хвосты сваливать в Коркинский разрез и утверждают, что это пятый класс опасности. Но тут важна цена вопроса, ведь мы говорим, что эти отходы — третий класс опасности, и в этом случае компания должна будет платить 1360 рублей за тонну, а они хотят платить по рублю. Тогда вся экономика летит коту под хвост.
В ближайшее время Сергей Белогорохов планирует обратиться в правоохранительные органы по поводу сегодняшнего инцидента.
— Обязательно заявлю и в Следственный комитет, и в прокуратуру, — поделился он планами. — Буквально несколько дней назад я был у нашего участкового по поводу листовок, он заверил, что по этому делу в трёх районах Челябинска проводятся следственные действия, привлекли к работе и центр по противодействию экстремизму. Но пока результата нет, тишина.
Ночью 9 марта провокационные листовки появились и в разных районах Челябинска. На подъездах жилых домов были расклеены фотографии одного из лидеров движения «СтопГОК» Сергея Белогорохова. В сопровождающем тексте указывалось, что он является педофилом и при обнаружении следует расправиться с ним на месте.
Известно, что листовки появились в центре города и на северо-западе. Не исключено, что и в других районах. Они озаглавлены с использованием недавнего педофильского скандала в интернате под Челябинском, где сирот насиловал посетитель, которого дети называли дядя Серёжа.
До этого нападкам подвергалась семья еще одного лидера движения — Василия Московца. Неизвестные разукрасили весь дом рядом с работой жены активиста Ирины Московец, которая работает мировым судьёй. В надписи, сделанной чёрной краской, было указано, что она сбила ребёнка.
74.ru: последние новости
Вдохновила набережная в Москве: на берегу Миасса построят велодорожки, превращающиеся в каток Инструкция 74.ru: за какое время в домах челябинцев должны установить новые лифты «Видимо, очередные жулики»: челябинцев обеспокоили объявления «газовиков» на подъездах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым461
Рубль ждет технический отскок75
Сын Табакова взбесил народ132
США приготовились к удару по Сирии1158
Сбербанк оценил риски из-за санкций542
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение