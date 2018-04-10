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Генсек ООН предостерег против политики изоляции и протекционизма в глобализации
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Генсек ООН предостерег против политики изоляции и протекционизма в глобализации 

ТАСС 51 минуту назад
ТАСС, 10 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предупредил о недопустимости политики изоляции, протекционизма и отчуждения в глобализации. Как сообщило во вторник агентство Синьхуа, об этом он заявил, выступая на церемонии открытия ключевой части Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао (Южный Китай).
"Я глубоко убежден, что глобализация универсальна и что она принесла много преимуществ, таких как интеграция в экономике и торговле", — заявил Гуттериш, добавив, что глобальные проблемы требуют глобальных многосторонних способов разрешения.
АЭФ проводится на территории южной островной провинции Хайнань с 2001 года. Россия из года в год принимает активное участие в его мероприятиях и внимательно следит за проходящими здесь дискуссиями, где активно обсуждаются глобальные проблемы, напрямую либо косвенным образом касающиеся перспектив развития экономики РФ в процессе глобализации, а также усиления российского присутствия на международной арене.
На этот раз в форуме, проходящем с 8 по 11 апреля, принимают участие более 2 тыс. человек из 63 стран мира. В Боао прибыли президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, премьер-министры Монголии, Новой Зеландии, Пакистана, Сингапура, с которыми высшее руководство Китая обсуждает важные торгово— экономические и политические проблемы.
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