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На азиатском медиафоруме в Санья достигнут консенсус по продвижению строительства Союза сотрудничества между СМИ «Пояса и пути»
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На азиатском медиафоруме в Санья достигнут консенсус по продвижению строительства Союза сотрудничества между СМИ «Пояса и пути» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Санья /пров. Хайнань/, 10 апреля /Синьхуа/ — 9 апреля в городе Санья провинции Хайнань /Южный Китай/ в рамках ежегодного совещания Боаоского азиатского форума — 2018 состоялся азиатский медиафорум на высоком уровне, по итогам которого 59 СМИ из 32 стран опубликовали декларацию о совместном продвижении строительства Союза сотрудничества между СМИ «Пояса и пути».
В декларации отмечается, что углубленная реализация инициативы «Пояс и путь» сопровождается бурным развитием обменов и сотрудничества между СМИ «Пояса и пути». Данный союз призван содействовать дальнейшему продвижению их взаимовыгодного сотрудничества. Союз будет создаваться на основе взаимного уважения, равноправия, взаимной выгоды и на добровольных началах.
В декларации выражена готовность поддерживать совместную работу СМИ членов Союза над освещением каких-либо событий, создание в рамках Союза платформы общего пользования, способствующей сотрудничеству в области массовой информации, проведение членами Союза диалога на высоком уровне и обменов между сотрудниками СМИ. -0-
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