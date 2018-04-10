Госохрана исторических объектов проверяет уничтожение кинотеатра «Темп»

Управление госохраны объектов культурного наследия организовала внеплановую проверку действий застройщика, уничтожившего в конце марта кинотеатр «Темп» на Уралмаше, обладающий исторической ценностью. Об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских , сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал»

Из полученного ответа Управления госохраны стало известно, что с 2 апреля по решению областной прокуратуры и приказа управления организована внеплановая проверка законных действий юридического лица, которое занималось сносом кинотеатра «Темп». Известно, что демонтаж производился компанией застройщиком «ЖК „Есенин“. „По результатам проведения проверки, в случае выявления нарушений требований законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, Управлением будет рассмотрен вопрос о принятии мер, предусмотренным действующим законодательством“, — говорится в ответе депутату.

Как ранее сообщал „АиФ-Урал“, кинотеатр „Темп“ на Уралмаше был демонтирован в тот же день, когда в Екатеринбурге произвели снос телебашни. Хотя за несколько дней до этого инициативная группа из Уральского общества любителей естествознания направило официальный запрос в Управление госохраны исторических объектов о признании кинотеатра объектом культурного наследия. На данную проверку и принятие решения отводится срок до 90 рабочих дней.

»В связи с произошедшим надеюсь получить реакцию на ключевые вопросы. Во-первых, как Управление охарактеризует деяние строительной компании. Во-вторых, что специалисты предприняли для отсрочки сноса «Темпа» на время экспертиз», — отметил депутат Андрей Альшевских.