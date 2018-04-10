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BMW Алексея Панина забрали за долги
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BMW Алексея Панина забрали за долги 

Свободная пресса 2 часа назад
За актером Алексеем Паниным числится множество неоплаченных штрафов, а также долги по алиментам. Недавно в Федеральной службе судебных приставов сообщали, что речь идет о задолженности с шестью нулями. Как сообщает издание EG.RU, артист делал вид, что ничего не знает. Мол, ездил по правилам, штрафы не приходили. Сколько денег должен государству — не знал.
На днях судебные приставы наведались к актеру.
«Приставы вызвали меня под предлогом, что я должен показать, что моя машина цела. А потом изъяли у меня автомобиль за 2 миллиона рублей, сказав, что он будет находиться у них до тех пор, пока я не погашу штрафы. Пока друзья мне дали свой автомобиль. Буду на нем ездить и ждать, когда вернут мое авто», — цитируют Панина СМИ.
Отдавать свою машину актер явно не хотел. Он хромал и кричал, что судебные приставы нанесли ему боль, а вот какую, физическую или душевную, не уточнил.
Ранее «СП» сообщала, что Алексею Панину запрещен выезд за границу. Причина запрета — долги Панина по алиментам. Своему ребенку актер задолжал более миллиона рублей.
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