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Гутерреш рассказал, какой должна быть справедливая глобализация
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Гутерреш рассказал, какой должна быть справедливая глобализация 

РИА Новости 2 часа назад
ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Международное сообщество должно стремиться к более справедливой глобализации, но она не должна осуществляться с помощью изоляции и протекционизма, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.
"Я глубоко уверен в том, что глобализация необратима. Она принесла много благ экономикам, расширению торговли. Сотни тысяч людей смогли выйти из бедности. Намного больше людей проживают более долгую и обеспеченную жизнь", — сказал Гуттереш, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао.
Глава всемирной организации подчеркнул, что необходимо признать, что огромное количество людей остались позади этого процесса и поэтому необходимо стремиться к более справедливой глобализации.
"Поэтому нашей целью должна стать справедливая глобализация, от которой никто не отстанет, которая станет путем к мирному и устойчивому развитию для людей, сообществ и стран. Одно необходимо определить четко: мы не сделаем глобализацию более справедливой посредством изоляции, протекционизма или эксклюзивности", — сказал генсек ООН.
Азиатский форум в Боао на китайском острове Хайнань проводится с 2001 года. В этом году форум под девизом «Открытая и инновационная Азия для большего процветания мира» формально проходит 8-11 апреля. Задачами форума, который называют «азиатским Давосом», являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
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