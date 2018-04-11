Ещё
Генпрокуратуру попросили лишить Тулеева депутатского мандата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокуратуру попросили лишить Тулеева депутатского мандата 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Член кемеровского ОНФ Максим Учватов направил в Генпрокуратуру письмо, в которой сообщил о нарушении спикером областного совета депутатов Аманом Тулеевым устава Кемеровской области, сообщил URA.RU: при вступлении в должность Тулеев не принял присягу, вопреки требованиям местного законодательства.
«Аман Гумирович на протяжении всей сессии слов присяги не произнес. На основании этого я сформировал обращение на имя генпрокурора РФ Юрия Чайку с просьбой принять меры прокурорского реагирования, направленные на лишение Тулеева депутатского мандата», — рассказал Учватов изданию Ura.ru.
В то же время в пресс-службе Совета народных депутатов Кемеровской области сообщили, что отдельной процедуры принесения присяги избранным спикером парламента не планируется, пишут «Новые известия».
Rambler News Service: последние новости
«Нафтогаз» намерен подать в Стокгольмский арбитраж новые иски к «Газпрому» ВТБ подал ходатайство о покупке 40% «Группы техносерв» Алексея Ананьева Минфин может предоставить «Русалу» краткосрочную ликвидность через Промсвязьбанк
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»338
Трамп выступил с призывом к России969
Захарова сделала Трампу ответное предложение182
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод40
Рынок отреагировал на заявление Трампа174
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение