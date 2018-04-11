Генпрокуратуру попросили лишить Тулеева депутатского мандата 

Член кемеровского ОНФ Максим Учватов направил в Генпрокуратуру письмо, в которой сообщил о нарушении спикером областного совета депутатов Аманом Тулеевым устава Кемеровской области, сообщил URA.RU: при вступлении в должность Тулеев не принял присягу, вопреки требованиям местного законодательства.
«Аман Гумирович на протяжении всей сессии слов присяги не произнес. На основании этого я сформировал обращение на имя генпрокурора РФ Юрия Чайку с просьбой принять меры прокурорского реагирования, направленные на лишение Тулеева депутатского мандата», — рассказал Учватов изданию Ura.ru.
В то же время в пресс-службе Совета народных депутатов Кемеровской области сообщили, что отдельной процедуры принесения присяги избранным спикером парламента не планируется, пишут «Новые известия».