Ещё
Генпрокуратуру попросили лишить Амана Тулеева депутатского мандата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила сбивать ракеты США
Россия пригрозила сбивать ракеты США

Генпрокуратуру попросили лишить Амана Тулеева депутатского мандата 

Говорит Москва 58 минут назад
Фото: Говорит Москва
Как следует из письма Учватова на имя Генпрокурора РФ Юрия Чайки, после вручения удостоверения депутата Кемеровской области Тулеев не произнес присягу и нарушил таким образом устав.
В пресс-службе Совета народных депутатов Кемеровской области радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что отдельной процедуры принесения присяги избранным спикером парламента не планируется, однако информацию о нарушении комментировать отказались.
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во вторник на внеочередной сессии был избран советом народных депутатов на должность председателя парламента Кузбасса.
Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года и подал в отставку с поста главы региона после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, большинство из которых дети.
Говорит Москва: последние новости
МЧС отчиталось о проверках торговых центров после пожара в «Зимней вишне» Акции «РУСАЛа» рухнули на 30% из-за предупреждения компании о возможном техдефолте Авиакомпании по всему миру получили предупреждения об угрозе ракетных ударов по Сирии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России652
Рубль продолжил безустанное падение190
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель83
Авиакатастрофа в Хабаровске10
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1107
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение