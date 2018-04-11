Генпрокуратуру попросили лишить Амана Тулеева депутатского мандата

В пресс-службе Совета народных депутатов Кемеровской области радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что отдельной процедуры принесения присяги избранным спикером парламента не планируется, однако информацию о нарушении комментировать отказались.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во вторник на внеочередной сессии был избран советом народных депутатов на должность председателя парламента Кузбасса.

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года и подал в отставку с поста главы региона после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, большинство из которых дети.