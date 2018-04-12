Член ОНФ Кемеровской области о Тулееве: он ушёл с кровью детей на своих руках

Причиной такого обращения стало нарушение устава Совета Народных Депутатов. По мнению Учватова, после получения удостоверения депутата, Тулеев не принёс присягу.

«Согласно пункту 2 статьи 42 устава Кемеровской области депутаты Совета Народных Депутатов обязаны приносить присягу, — заявил член ОНФ в интервью телеканалу «360». — Она в уставе прописана. На протяжении всего заседания он эту присягу так и не принёс, заседание было закрыто. Соответственно был нарушен пункт устава».

В связи с этим Учватов обратился в надзорное ведомство с просьбой принять меры прокурорского реагирования, направленные на лишение Тулеева депутатского мандата. Данное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней.

Кроме того, он поделился своим мнением о новом месте работе Амана Тулеева. Как считает общественник, после случившейся в Кемерово трагедии, экс-губернатору было нельзя соглашаться на должность председателя областного совета.

«Это абсолютно лицемерный поступок. Он показывает, как бывший губернатор относится к своему народу. Он говорит: «Я не могу быть губернатором — нельзя с таким тяжким моральным грузом». А значит председателем областного совета он может быть? Это просто кощунство какое-то. Надо понимать, что двадцатилетие правления Тулеева закончилось тем, что он в преклонном возрасте с серьёзной болезнью ушёл с позором и с кровью детей на своих руках. Это уже его конец. И с этим он всё-таки должен смириться», — резюмировал член Общероссийского народного фронта Кемеровской области.

Напомним, 1 апреля Аман Тулеев — губернатор Кемеровской области — обратился с заявлением об отставке по собственному желанию к президенту РФ Владимиру Путину

Кроме того, Тулеев выступил со специальным видеообращеним к жителям региона, в котором он напомнил о страшном пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.

По его словам, «работать с таким тяжелейшим грузом на посту нельзя». При этом он поблагодарил своих земляков за многолетнюю поддержку.

Однако через несколько дней после этого Тулеев стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса. Ему перешёл мандат сложившего с себя депутатские полномочия в 2016 году единороса Ван Вай-Чена. Бывший глава региона получил его как кандидат из списка «Единой России»

А уже 10 апреля большинством голосов региональных депутатов Тулеев был избран на должность спикера совета народных депутатов Кузбасса.

Справка «СП»

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл в воскресенье, 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека, среди них 41 ребёнок.

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