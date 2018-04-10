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По кому колония плачет
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По кому колония плачет 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Из мест не столь отдаленных на наше издание подали в суд, уверяя, что труд их заключенных оплачивается достойно.
Исправительная колония №2 ГУФСИН по Нижегородской области просит Измайловский суд Москвы защитить ее честь, достоинство и деловую репутацию. Претензии у истцов возникли к нашей заметке, вышедшей еще в августе прошлого года. В ней участница Pussy Riot Мария Алехина рассказала про условия труда заключенных колонии: по ее словам, рабочий день там длится по 8–12 часов, а зарплаты после всевозможных вычетов составляют 200–300 рублей.
ИК-2 сочла эти сведения «порочащими». Но сколько по официальной версии платят осужденным, так и не призналась. В беседе с корреспондентом «Собеседника» представитель колонии Вера Заботина отказалась называть какие-либо суммы.
— Без комментариев, — отвечала Заботина на все вопросы, обещая подготовить аргументы к судебному заседанию.
Одновременно колония отрицает, что, вопреки написанному в «Собеседнике», когда-нибудь занималась пошивом медицинских халатов. Однако на сайте нижегородского ГУФСИН до сих пор указано, что именно ИК-2 шьет медхалаты. Косвенно это подтверждает и сайт госзакупок: через него ИК-2 приобретала голубую ткань «СТ-150», предназначенную как раз для пошива одежды для медработников.
Соответчик по иску Мария Алехина от своих слов «Собеседнику» не отказывается и намерена повторить их в суде. Тем более что слова самой Алехиной подтверждают и другие бывшие заключенные, отбывавшие наказание в женской ИК-2.
— Я работала на швейке, мы сами бирки «Авангард-спецодежды» приделывали, — рассказала «Собеседнику» Ольга Шалина. — Получали мы меньше МРОТ, потому что по документам работали не целый месяц, а 7 или 10 дней. Хотя на самом деле больше. И из начисленных копеек еще половину у нас вычитали как расходы на содержание.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.
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