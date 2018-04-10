Ещё
СМИ: китайские археологи обнаружили в Тибете гробницы возрастом более 3 тыс. лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: китайские археологи обнаружили в Тибете гробницы возрастом более 3 тыс. лет 

ТАСС 29 минут назад
ПЕКИН, 10 апреля. /ТАСС/. В Китае, в 10 км от городка Занда тибетского округа Нгари (Тибетский автономный район, Юго-Западный Китай), археологи обнаружили древние захоронения, возраст которых превышает 3 тыс. лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
"В общей сложности нам удалось обнаружить девять могил", — рассказал сотрудник Тибетского института охраны культурного наследия Шака Вандуй.
По его словам, с помощью метода радиоуглеродного анализа ученые установили, что найденные гробницы относятся к двум периодам захоронений. Возраст первой группы достигает 2,1-2,3 тыс. лет, а второй — 3-3,5 тыс. лет.
"Стены более древних могил изнутри были выложены камнями, образующими своего рода спираль, поднимающуюся от пола к верхнему уровню захоронения", — заметил Шака Вандуй.
Археологи отмечают, что на месте проведения работ было найдено немало древних артефактов, среди которых — керамические изделия, глиняная посуда, бронзовые колокола и кольца, а также костные останки. Как отмечают специалисты, в настоящее время найденные гробницы считаются «старейшими из обнаруженных на территории Тибета захоронений, в которых сохранились предметы из бронзы».
ТАСС: последние новости
"Русал": санкции могут повлиять на поставки алюминия из РФ в Японию Акции "Русала" продолжили дешеветь при открытии торгов на Гонконгской бирже Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым487
Рубль ждет технический отскок93
Сын Табакова взбесил народ132
Сбербанк оценил риски из-за санкций550
США приготовились к удару по Сирии1188
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение