СМИ: китайские археологи обнаружили в Тибете гробницы возрастом более 3 тыс. лет

ПЕКИН, 10 апреля. / ТАСС /. В Китае , в 10 км от городка Занда тибетского округа Нгари (Тибетский автономный район, Юго-Западный Китай), археологи обнаружили древние захоронения, возраст которых превышает 3 тыс. лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

"В общей сложности нам удалось обнаружить девять могил", — рассказал сотрудник Тибетского института охраны культурного наследия Шака Вандуй.

По его словам, с помощью метода радиоуглеродного анализа ученые установили, что найденные гробницы относятся к двум периодам захоронений. Возраст первой группы достигает 2,1-2,3 тыс. лет, а второй — 3-3,5 тыс. лет.

"Стены более древних могил изнутри были выложены камнями, образующими своего рода спираль, поднимающуюся от пола к верхнему уровню захоронения", — заметил Шака Вандуй.

Археологи отмечают, что на месте проведения работ было найдено немало древних артефактов, среди которых — керамические изделия, глиняная посуда, бронзовые колокола и кольца, а также костные останки. Как отмечают специалисты, в настоящее время найденные гробницы считаются «старейшими из обнаруженных на территории Тибета захоронений, в которых сохранились предметы из бронзы».