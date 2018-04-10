Сына Олега Табакова упрекнули в несоблюдении траура 

На днях на личной странице наследника Олега Табакова и Марины Зудиной, 22-летнего Павла Табакова, в «Инстаграме» появилась странная публикация. На загруженном снимке он запечатлен в гриме — с бутафорской кровью на лбу и шее.
Из подписи стало ясно, что это селфи со съемок экранизации романа Виктора Пелевина «Empire V». Однако в комментариях большинство пользователей раскритиковали парня за такой «цинизим» и «несоблюдение траура». Напомним, что 12 марта после долгой борьбы с болезнью скончался его знаменитый папа, актер Олег Табаков.