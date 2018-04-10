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В Антарктиде обнаружена гигантская «антенна»
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В Антарктиде обнаружена гигантская «антенна» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Антарктиде виртуальные исследователи обнаружили под снегом гигантскую «антенну».
Пользователи Интернета обнаружили в Антарктиде якобы антенну огромных размеров.
Один из виртуальных исследователей самого южного материка Земли, рассматривая снимки со спутника, обнаружил на Антарктиде загадочный объект.
Он состоит из нескольких возвышенностей и имеет поперечную линию. Видео своей находки уфолог выложил в Интернет, предположив, что под снегом скрывается огромная антенна размером в четыре футбольных поля.
В комментариях пользователи Сети высказали предположение, что это просто сугробы, однако автор видео утверждает, что природа не может создать такой симметричный рисунок.
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