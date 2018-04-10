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«Моя лучшая фотография»: Галина Боб водрузила на голову искусственный букет
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«Моя лучшая фотография»: Галина Боб водрузила на голову искусственный букет 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Всегда позитивная и настроенная на общение с поклонниками в соцсетях актриса Галина Боб повеселила их очередным забавным снимком. Женщина выложила в личном микроблоге фотографию, на которой предстала перед подписчиками с букетом искусственных цветов на голове.
Известная актриса театра и кино очень часто поднимает настроение почитателям своего таланта в Инстаграме. Галина практически каждый день публикует забавные фотографии и видеоролики, в которых совершенно не стесняется посмеяться и над собой. Вот и сейчас звезда популярного комедийного сериала снова смогла вызвать улыбку у фанатов, показав им снимок с цветами на голове и назвав его самым лучшим в своем архиве. «Моя лучшая фотография. Так что не жадничайте с „лайками“»
Интернет-пользователи в очередной раз поблагодарили своего кумира за то, что женщина дарит им позитив и заряжает положительными эмоциями. Кроме этого ее внешний вид вызвал у подписчиков различные ассоциации, начиная от казачки и заканчивая тем, что, по их мнению, в таком обличье Боб символизирует саму весну. «Такая прикольная смешная и такая летняя!» «Это стиль казачки?» «Цветочек! Весна что ли пришла?» «Мне кажется, наша весна вот так и выглядит!» «Галина, вы всегда такая позитивная, с радостью смотрю на вас!» «Милашка! Истинную красоту не скроешь!» Что примечательно, часть поклонников Галины увидели в этом снимке своего кумира сходство с еще одной знаменитостью. Они в шутку заявили, что в этой публикации Галина очень похожа на Ксению Собчак и посоветовали ей больше не кривляться перед камерой.
Кстати, только недавно Галина опубликовала в своем аккаунте совместную фотографию с младшей сестрой и предложила подписчикам сравнить, насколько они похожи.
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