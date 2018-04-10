Только не туда. Типы работодателей, к которым не хотят идти работать

Серьезных соискателей оттолкнет компания, работающая без целей: стратегических или операционных. Часто руководство не может их грамотно сформулировать и установить корректные kpi для персонала. Таких компаний стоит избегать соискателям, которые претендуют на руководящие позиции.

Плохо, если руководитель не может сформулировать свои ожидания от будущего сотрудника. Это может привести к субъективной оценке результатов вашей работы в период испытательного срока и после. Обязательно уточните, какие цели вам планирует поставить будущий начальник, как они соотносятся с вашими ожиданиями от будущего места работы и планами профессионального и карьерного развития.

По тому, как менеджер сформулирует свои ожидания, вы сможете понять, насколько он умеет планировать рабочие процессы подразделения, понимает ли он цель своей деятельности. Если цели не определены, от предложения этого работодателя лучше отказаться.

Зачастую руководство не дает обратной связи по результатам подчиненных, и это сильно демотивирует: в процессе работы сотрудники всегда ждут положительных или отрицательных комментариев от шефа, людям важно понимать, достигнуты ли цели, что необходимо скорректировать в своей деятельности. Также многим сотрудникам важно понимать, куда движется компания, что происходит на рынке, как обстоят дела у конкурентов, выполняются ли операционные цели компании на год, квартал. Плохие коммуникации и отсутствие обратной связи плохо влияют на эффективность управления и ожидания сотрудников.

Организации с непрозрачной системой оплаты труда, зарплатой «в конверте» отталкивают многих соискателей еще на этапе телефонного разговора. Также негативным фактором является непонятная система мотивации: неясные и неизмеримые цели, некорректные принципы премирования, неустойчивые сроки выплат.

Отрицательно сказывается на репутации компании также фаворитизм, когда при замещении более высоких вакантных позиций, пересмотре зарплат, выборочном премировании в расчет принимаются не реальные достижения сотрудников, а личные взаимоотношения между руководителями и подчиненными.

То же самое можно сказать об отсутствии прозрачной системы карьерного роста и планов профессионального развития персонала.

Влиять на постоянную текучесть персонала можно и нужно. Причинами являются плохо выстроенные бизнес-процессы, отсутствие программы адаптации сотрудников в первые месяцы работы, неправильная постановка задач, завышенные ожидания соискателей по заработной плате, перспективам карьерного роста, возможностям профессионального развития. Высокий процент текучести персонала негативно влияет на имидж работодателя, увеличивает расходы компании на поиск кадров, в том числе временные ресурсы на обучение и адаптацию новых сотрудников.

Задача контроля текучести, выявления причин, решения проблемы ухода персонала должна быть возложена на HR-службу.

Если проблема увольнений связана напрямую с деятельностью конкретного менеджера, необходимо разобраться в ситуации. Иногда помогает только замена человека, особенно, если под его руководством трудятся ценные специалисты. Бывает, что руководителю не хватает выдержки и опыта управления командой, тут должен помочь HR: способствовать развитию необходимых навыков, выступить в роли медиатора в случае конфликта.

А как, например, определить, что работодатель мошенник? Есть несколько маркеров, которые помогут оценить добросовестность компании.

Не стоит доверять работодателю, который избегает заключения трудового договора с сотрудниками, официально выплачивает минимальную зарплату, а остальное — в конверте. Очень сомнительны трудовые отношения с оранизациями, которые просят соискателя заплатить за что-то при трудоустройстве: обучение, организацию рабочего места.

Если в вакансии нет четкого описания обязанностей, требований к кандидату, но при этом заработная плата существенно превышает среднерыночную ставку по аналогичным должностям, это должно разбудить в соискателе здоровые сомнения.

Работа на испытательном сроке без оформления также содержит высокие риски обмана и невыплаты заработанного.

Планируя устроиться на работу, изучите отзывы о будущем работодателе на специализированных сайтах. Если в откликах бывших сотрудников вы найдете хоть что-то из описанного выше, в такую компанию точно идти не стоит.

Если вам нравится компания, коллектив, профессиональные задачи, но у вас произошел конфликт с шефом, не принимайте скоропалительных решений: уволиться всегда успеете. Все мы — живые люди, в коллективе периодически случаются ссоры и столкновения.

Прежде всего, успокойтесь, оцените на «холодную голову» конфликтную ситуацию и подумайте, нет ли вашей вины в том, что она возникла. Если ваш менеджер — профессионал, он не захочет потерять опытного работника и тратить время на поиски нового специалиста из-за небольшой размолвки. Проработайте ошибки в коммуникациях и старайтесь не допускать их в дальнейшем.

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