У орловской областной больницы появится новая парковка, но не будет фонтанов

На совещании 9 апреля первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин подробно рассказал о планах по реализации программы создания комфортной городской среды. Кардинальные перемены ждут бульвар Победы от улицы Октябрьской до Лескова.

Предусмотрены замена асфальтового покрытия на брусчатку, ремонт освещения, установка новых скамей и урн, устройство газонов и цветников. Планируется создать 60 дополнительных паковочных мест. Они появятся напротив многопрофильного медицинского центра, где сейчас газон.

На бульваре предусмотрели три площадки двойного назначения: для объектов монументального искусства или фонтанов. От последних пока решили отказаться. И с монументами определенности нет. Предполагалось, что в мае установят бюсты в память о Василии Образцове и Иване Санько . Эти герои-разведчики 5 августа 1943 года водрузили Красное знамя на здание дома по улице Московской. Однако градостроительный Совет выступил против. По мнению экспертов, фигурам место в сквере Танкистов, где они будут ближе к легендарному дому — символу освобождения Орла.

Тротуар вдоль фасадов многоквартирных домов по бульвару Победы и зеленая зона у МКД не вошли в 2018 году в проект благоустройства. По словам Минкина, их преображение возможно в рамках третьей очереди. Тропинки, которые по газонам протаптывают люди, решено оформить плиткой в исторически сложившихся местах.

Общая сумма на реализацию проекта — более 30 млн рублей. В конце мая должен быть определен подрядчик, крайний срок сдачи результатов работ — 1 сентября. Администрацию попросили поторопиться, чтобы празднование Дня города не проходило в руинах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В парк Ботаника вернут танцы и чучело Масленицы