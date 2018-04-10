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Где можно будет написать «Тотальный диктант 2018» в Новосибирске?
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Где можно будет написать «Тотальный диктант 2018» в Новосибирске? 

АиФ-Новосибирск 42 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В 2018 году диктант будет читать голосовой помощник «Алиса», новосибирские актеры и журналисты, чиновники, а также секретный звездный гость. «Тотальный диктант» пройдет в 15-й раз и столицей диктанта будет не Новосибирск, а Владивосток. В НГУ вместо людей текст будет читать голосовой помощник «Алиса». А центральной площадкой акции в этом году станет аэропорт Толмачево. Именно там диктант почитает секретный пока звездный гость, который когда-то учился в Новосибирске.
Также диктант будут писать в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, расположенном по адресу: улица Каменская, 49, в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история», в Областной детской библиотеке имени А. М. Горького и многих других. Всего площадок будет 65. На часть из них вход свободный, а на другие надо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru  Полный список площадок ищите по ссылке.
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