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В Омске сотрудники патрульно-постовой службы полиции вернули потерявшихся пони владелице
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В Омске сотрудники патрульно-постовой службы полиции вернули потерявшихся пони владелице 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 49 минут назад
Вчера утром к патрульным постовым, несущим службу в районе железнодорожного вокзала, обратились граждане и сообщили, что в районе остановки общественного транспорта без присмотра находятся два пони. Полицейские, используя поводки для служебных собак, довели лошадей до стационарного поста полиции.
Проверив в дежурной части УМВД России по г. Омску информацию о кражах или потерях животных, стражи порядка установили, что подобных заявлений в полицию не поступало. Опрос граждан позволил установить мужчину, знакомого с хозяйкой пони. Данный гражданин передал ей информацию о местонахождении питомцев. 28-летняя владелица была на месте через несколько минут. С её слов, рано утром она обнаружили пропажу пони, вместе с подругой приступила к поискам, но безрезультатно. Девушка очень обрадовалась, когда узнала, что лошади находятся в безопасности — у сотрудников полиции.
Омичка рассказала, что пони серой и изабелловой масти используются ей для катания детей в сквере. Животные находились на привязи в вольере во дворе частного дома на ул. 1-й Красноармейской, однако сумели отвязаться, выбили в заборе проход и ушли, пройдя расстояние около 2-х километров.
Хозяйка поблагодарила сотрудников патрульно-постовой службы, которые присмотрели за ее питомцами: «Спасибо нашей полиции за то, что смогли вернуть нам наших любимцев!».
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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