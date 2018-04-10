Работал ли генерал Власов на советскую разведку

Сдавшийся в Великую Отечественную войны в плен и активно сотрудничавший с гитлеровцами советский генерал Андрей Власов — один из наиболее известных предателей Второй мировой. В осовремененной версии биографии столь заметного и медийно раскрученного персонажа отечественной истории некоторыми публицистами Власов представляется едва ли не вторым Штирлицем.

Этот факт официального признания заслуг будущего командующего войсками РОА Власова в биографии советского генерала действительно был. В декабре 1941 года 20-я армия Власова отбила от немцев Волоколамск Солнечногорск . В «Правде» и «Известиях» , а также в ряде местных газет опубликовали портреты командиров РККА, отличившихся в боях за оборону Москвы, в том числе и фото Андрея Власова. В январе следующего года ему присвоили звание генерал-лейтенанта и наградили орденом Красного Знамени. Сталин лично, а вместе с ним и официальная советская пропаганда называли тогда Власова не иначе как спасителем столицы.

Однако довольно скоро оценочные полюса по отношению к героическому генералу поменялись с точностью до наоборот: Любанская операция (битва за Волхов ), начавшаяся за две недели до награждения А. Власова орденом и присвоения ему нового звания, претерпела неудачу — 2-я ударная армия, которую возглавлял знаменитый генерал-лейтенант, попала в котел. Большинство ее бойцов погибли или попали в плен. Пленен был и сам генерал-лейтенант Власов — это случилось 12 июля 1942 года.

Неужели засланный

Факты пленения Власова и его дальнейшей деятельности в качестве свадебного генерала коллаборационистов детально зафиксированы документально, в том числе и самими гитлеровцами. Тем не менее ряд современных военных исследователей активно пытаются вписать в эту историю новые страницы. Самый известный ниспровергатель официальной версии биографии А. Власова — в прошлом трудившийся главным редактором «Военно-исторического журнала» («ВИЖ») генерал-майор в отставке В. И. Филатов. Известно, что в 1991 году его освободили от этой должности и уволили из армии за то, что «ВИЖ» начал публиковать гитлеровскую «Майн Кампф».

Конспирологические выводы Филатова по поводу того, что Андрей Власов на самом деле никакой не предатель, а агент-разведчик Сталина, изложены, в частности, в его книге «Власовщина. РОА: белые пятна». Аргументы автора, как это и бывает при отсутствии отсылок к убедительным историческим документам и свидетельствам, основаны на собственных умозаключениях, сделанных после писательской интерпретации произошедшего и сказанного. [С-BLOCK]

Так, Филатов делает вывод о разведовательской миссии Власова, потому что тот сохранил, будучи у немцев партбилет, носил свою форму, отличавшуюся как от немецкой, так и от обмундирования РОА, и вообще «держался независимо, особняком». По мнению автора, Власова готовили к заброске в немецкий тыл еще до начала войны, когда будущий лидер коллаборационистов был назначен командиром группы советских военных советников в Китае . Убедительных доказательств этой гипотезы В. И. Филатов также не привел.

Филатову вторил другой историк, тоже отставной офицер С. В. Лекарев. Он пошел еще дальше, утверждая, что А. Власова при активном участии Берии и Ворошилова буквально «запихнули» в немецкий плен при разработке спецоперации ГРУ , и замкомандующим Волховским фронтом генерала назначили именно для того, чтобы у гитлеровцев было больше соблазна его заполучить. Сталин, разумеется, весь этот процесс контролировал. Но и в данном случае документального подтверждения вышеперечисленных «сенсаций» не приводилось.

Контраргументы оппонентов конспирологов

Филатов и Лекарев были не единственными приверженцами «разведовательской» биографии генерала А. Власова. Публикации о «генерале-агенте разведки Кремля» периодически появляются в СМИ, издательства охотно выпускают книги на эту тему. Когда журнал «Молодая гвардия» начал печатать главы из книги Филатова «Сколько лиц было у генерала Власова», тогдашний начальник ГРУ по собственной инициативе прислал в редакцию издания официальное письмо с опровержением версии о «генерале-разведчике», сообщив, что в таком статусе предатель в Главном разведывательном управлении никогда не значился. [С-BLOCK]

Более того, недавно был издан многотомный труд «Генерал Власов: история предательства», в котором собраны почти 400 документов из архива ФСБ , касающиеся деятельности генерала в немецком плену. По словам начальника Управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василия Христофорова, у советской разведки во время войны действительно был интерес к Власову, но совершенно не тот, на котором настаивают историки-конспирологи: Власова хотели эвакуировать из котла, в котором оказалась его 2-я ударная армия, а когда узнали, что генерал добровольно сдался в плен и начал активно сотрудничать с немцами, сценарий у разведки поменялся — предателя намеревались выкрасть и привезти в столицу.

По официальной информации ФСБ, ни одного документа, подтверждающего причастность предателя-коллаборациониста к советской разведке, не существует и никогда не было.