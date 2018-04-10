Главный редактор «Русского репортера» приедет на сахалинский медиафорум

Главный редактор журнала «Русский репортер» примет участие в Первом международном МедиаФоруме российских островов в Сахалинском государственном университете.

Первый международный МедиаФорум российских островов стартует в Южно-Сахалинске 12 апреля в Сахалинском государственном университете (Коммунистический пр., 33). В течение двух дней ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока, приглашенные федеральные эксперты обсудят последние тренды digital-маркетинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в мероприятии бесплатное.

В состав оргкомитета форума входят правительство Сахалинской области , ИД «Губернские ведомости», Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России

Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia.

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