Главный редактор «Русского репортера» приедет на сахалинский медиафорум 

Главный редактор журнала «Русский репортер» примет участие в Первом международном МедиаФоруме российских островов в Сахалинском государственном университете.
Первый международный МедиаФорум российских островов стартует в Южно-Сахалинске 12 апреля в Сахалинском государственном университете (Коммунистический пр., 33). В течение двух дней ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока, приглашенные федеральные эксперты обсудят последние тренды digital-маркетинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в мероприятии бесплатное.
В состав оргкомитета форума входят правительство Сахалинской области, ИД «Губернские ведомости», Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России.
Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia.
Справка:
Виталий Лейбин — российский журналист. Окончил биологический факультет МГУ по специальности «молекулярная биология», затем стажировался в Иллинойском университете. Вернувшись в 1996 году в Россию, отказался от продолжения научной карьеры и начал работать в области редакционно-издательского дела. В 2003 году возглавил информационно-политический портал Полит.ру. C мая 2007 года стал главным редактором журнала «Русский репортер».