Ещё
Главный редактор «Русского репортера» приедет на сахалинский медиафорум
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Главный редактор «Русского репортера» приедет на сахалинский медиафорум 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Главный редактор журнала «Русский репортер» примет участие в Первом международном МедиаФоруме российских островов в Сахалинском государственном университете.
Первый международный МедиаФорум российских островов стартует в Южно-Сахалинске 12 апреля в Сахалинском государственном университете (Коммунистический пр., 33). В течение двух дней ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока, приглашенные федеральные эксперты обсудят последние тренды digital-маркетинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в мероприятии бесплатное.
В состав оргкомитета форума входят правительство Сахалинской области, ИД «Губернские ведомости», Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России.
Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia.
Справка:
Виталий Лейбин — российский журналист. Окончил биологический факультет МГУ по специальности «молекулярная биология», затем стажировался в Иллинойском университете. Вернувшись в 1996 году в Россию, отказался от продолжения научной карьеры и начал работать в области редакционно-издательского дела. В 2003 году возглавил информационно-политический портал Полит.ру. C мая 2007 года стал главным редактором журнала «Русский репортер».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
России грозит дефицит продуктов питания Представители Оренбургской области прибыли на место крушения Ан-148 в Подмосковье Жители Ульяновска жалуются на затопление Юго-Западного микрорайона
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля135
Набиуллина прокомментировала падение рубля315
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста61
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков404
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД122
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение