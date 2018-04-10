Инструкция 74.ru: за какое время в домах челябинцев должны установить новые лифты

Жители десятиэтажки в Ленинском районе два месяца вынуждены подниматься к своим квартирам пешком. Новые лифты по программе капремонта в доме до сих пор не установили. Из-за чего происходит заминка с запуском новой техники, и сколько людям придётся ждать включения подъёмников, выяснял 74.ru.

— В нашем доме начали менять лифты ещё 9 февраля, — рассказала жительница дома № 53 на улице Новороссийской Светлана. — Сроки установки жильцам не озвучили. Уже почти два месяца прошло, так и не поменяли лифты. При этом последние две недели никакие работы вообще не ведутся! Изначально были звуки ежедневно, и все видели работавших людей. На днях было собрание жильцов. Там мы выяснили, что подрядчик, который устанавливал лифты, пропал, и никаких работ вестись не будет. Теперь мы вынуждены ходить пешком всем домом.

В компании регоператора капремонтов уточнили, что повода для волнения нет — подрядчик по-прежнему работает на доме.

— Работы по замене лифтов на улице Новороссийской, 53 выполняет ООО «Честрой», — уточнили в организации. — Лифты там остановили в начале февраля. Сегодня в доме выполнили 65 процентов работ: закончен монтаж лифтового оборудования, идёт пуско-наладка. После этого рабочие займутся монтажом дверей лифтов и люков машинного помещения. На это потребуется ещё неделя. Затем лифт представят испытательному центру для проверки на безопасность и декларирования оборудования. Последний шаг — приёмочная комиссия, а далее всю техдокументацию передадут в управляющую компанию, которая передаст лифты на контроль Ростехнадзору

Жителям домов, которых в этом году ждёт замена лифтов, придётся набраться терпения. На эти работы уйдёт не меньше 115 дней с момента остановки старых лифтов. При этом подрядчик, выигравший аукцион на строительно-монтажные работы, составляет график выполнения работ, в котором чётко прописаны даты начала и завершения каждой фазы технологического процесса по замене лифтов. Если эти сроки затягивают, жители дома могут обратиться с жалобой в компанию регоператора или Госжилинспекцию.

Жители других домов в Челябинске уже жаловались на то, что из-за замены лифтов им три месяца приходится подниматься до квартир пешком.

За время остановки лифта из-за капремонта управляющая компания не должна начислять плату на обслуживание лифта. Если всё-таки жильцам придут квитанции с суммами за эту услугу, коммунальщики обязаны сделать перерасчёт.

— В случаях остановки лифтов для их капремонта в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения управляющие организации обязаны производить перерасчёт платы за содержание оборудования, — заключили в региональной Госжилинспекции.