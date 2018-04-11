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Резидент СПВ в Певеке разработал проект по производству бутилированной воды
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Резидент СПВ в Певеке разработал проект по производству бутилированной воды 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
ТАСС, 11 апреля. Резидент экономической зоны «Свободный порт Владивосток» (СПВ) в Певеке ООО «Исток» подготовил проект строительства предприятия по производству бутилированной воды в самом северном городе страны. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель предприятия Елена Беспалова.
"Мы недавно заключили соглашение о получении статуса резидента с Корпорацией развития Дальнего Востока. Производство бутилированной воды очень интересно городу и местным властям, тем более что наша продукция будет значительно дешевле привозной. Например, если за 5 л воды в магазине вы заплатите 350 рублей, то мы предложим тот же объем за 150", — уточнила собеседница агентства.
Также резидент планирует разливать воду в тару в 0,5 и 1,5 л. Первая партия продукции поступит на местные прилавки в конце текущего года. Сейчас компания уже получила под производство земельный участок, выделенный городской администрацией по программе «Дальневосточный гектар». В период летней навигации резидент завезет в Певек стройматериалы и необходимое оборудование для двойной фильтрации воды. До того, как к участку подведут необходимые коммуникации, воду из водохранилища буду возить на производство в цистернах.
Объем будущих инвестиций составит более 8 млн рублей, часть из них предприятия уже получило в виде дотации от муниципалитета. Остальные средства планируют получить от Корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Срок окупаемости проекта — 2,5 года. В рамках его реализации создадут11 рабочих мест.
Певек — самый северный город страны. Находится за полярным кругом, население составляет около 5 тыс. человек. Долгое время в Певеке водохранилище находилось в аварийном состоянии. Объект снова ввели в эксплуатацию 29 августа 2017 года. Сейчас в СПВ зарегистрировано четыре резидента с общим объемом заявленных инвестиций 30 млн рублей.
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