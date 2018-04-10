Резидент СПВ разработал проект строительства первой в Певеке птицефабрики

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Резидент экономической зоны «Свободный порт Владивосток » (СПВ) в Певеке разработал проект первой в самом северном городе страны птицефабрики. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил резидент СПВ — индивидуальный предприниматель Алексей Корепов.

"В начале апреля я получил статус резидента СПВ с проектом птицефабрики. Это первый подобный проект в Певеке за все время существования города", — рассказал собеседник агентства.

Предполагается, что на первом этапе ИП закупит у птицефабрики «Северная», расположенной в столице Чукотского автономного округа Анадыре , 1,5 тыс. кур кросса (породы) Хайсекс. Они будут нести порядка полумиллиона яиц в год. Это примерно треть от всей потребности в Певеке в 1,3 млн штук. Также предприниматель приобретет комбикорма и необходимые стройматериалы, чтобы отремонтировать здание под птицефабрику, предоставленное муниципалитетом. Все необходимое прибудет в самый северный город страны в период летней навигации 2019 года.

"Я планирую, что первое яйцо появится на прилавках Певека уже в конце 2019 года. В этой продукции заинтересованы не только все торговые точки и точки общепита в городе. Сейчас яйцо стоит в районе 300-330 рублей за десяток, моя же продукция будет дешевле на сто рублей", — рассказал предприниматель.

Инвестиции в проект составят 12 млн рублей. Часть из них предприниматель уже получил от общественной организации Фонд развития «Купол» и администрации городского округа Певек. Остальные средства резидент СПВ планирует получить от Корпорации развития малого и среднего предпринимательства.