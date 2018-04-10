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Резидент СПВ разработал проект строительства первой в Певеке птицефабрики
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Резидент СПВ разработал проект строительства первой в Певеке птицефабрики 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Резидент экономической зоны «Свободный порт Владивосток» (СПВ) в Певеке разработал проект первой в самом северном городе страны птицефабрики. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил резидент СПВ — индивидуальный предприниматель Алексей Корепов.
"В начале апреля я получил статус резидента СПВ с проектом птицефабрики. Это первый подобный проект в Певеке за все время существования города", — рассказал собеседник агентства.
Предполагается, что на первом этапе ИП закупит у птицефабрики «Северная», расположенной в столице Чукотского автономного округа — Анадыре, 1,5 тыс. кур кросса (породы) Хайсекс. Они будут нести порядка полумиллиона яиц в год. Это примерно треть от всей потребности в Певеке в 1,3 млн штук. Также предприниматель приобретет комбикорма и необходимые стройматериалы, чтобы отремонтировать здание под птицефабрику, предоставленное муниципалитетом. Все необходимое прибудет в самый северный город страны в период летней навигации 2019 года.
"Я планирую, что первое яйцо появится на прилавках Певека уже в конце 2019 года. В этой продукции заинтересованы не только все торговые точки и точки общепита в городе. Сейчас яйцо стоит в районе 300-330 рублей за десяток, моя же продукция будет дешевле на сто рублей", — рассказал предприниматель.
Инвестиции в проект составят 12 млн рублей. Часть из них предприниматель уже получил от общественной организации Фонд развития «Купол» и администрации городского округа Певек. Остальные средства резидент СПВ планирует получить от Корпорации развития малого и среднего предпринимательства.
Певек — самый северный город России. Находится за полярным кругом, население — порядка пяти тысяч человек. Основные грузы завозятся в город кораблями в период летней навигации. Сейчас в СПВ зарегистрированы три резидента с объемом заявленных инвестиций 22 млн рублей.
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